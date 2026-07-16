¿Dónde ver La Odisea en IMAX en Colombia? Solo se puede en siete salas, ubicadas en tres ciudades

Christopher Nolan fusiona gran entretenimiento y cine de autor en 'La Odisea' ('The Odyssey'), una descomunal y oscura película en la que las mayores estrellas de cine de la actualidad -de Matt Damon a Tom Holland, Zendaya o Anne Hathaway- se ponen al servicio de la milenaria historia del regreso del héroe a Ítaca. Temas recurrentes de Nolan como el sacrificio, la memoria y la crisis de identidad, que ya ha abordado en cintas de temáticas tan dispares como 'Interestellar' o 'Memento', son centrales en la superproducción que se estrena este jueves en Colombia y mañana en los cines de todo el mundo con vocación de ser la película del año.



Sus casi tres horas de duración están en este caso justificadas por las asombrosas historias mitológicas que Homero escribió -o a él se atribuyen- hace 2.800 años y por una traslación al cine muy entretenida pero clara a la hora de reflexionar sobre los horrores y secuelas de un conflicto armado. Es la historia de un rey griego -un destacado Matt Damon- que pasó veinte años lejos de la isla de Ítaca, primero en una década de asedio a Troya, y después en un viaje lleno de aventuras tan fantásticas como terribles, enfrentándose a monstruos nacidos de dioses mientras le corroen la culpa y el duelo.



Las diferencias con el texto de Homero

Envolvente como el relato de un aedo -que aquí interpreta el rapero Travis Scott- la película es relativamente fiel a los principales episodios o cantos de 'La Odisea', aunque actualizada en aspectos como su lenguaje llano. De este modo, un Telémaco interpretado por un Tom Holland aniñado llama 'mamá' y 'papá' a Penélope y Odiseo, mientras que algunas explicaciones sobre las motivaciones de la trama se tornan contemporáneas.



Así, es más la economía que la huida de Helena con Paris lo que provoca la guerra, y es el hartazgo de la violencia y no los vientos de Poseidón lo que lleva a Odiseo a tomar un camino que retrasará otra década su vuelta a casa. El detestable Antinoo es uno de los antihéroes, junto al oscuro, parricida y enmascarado Agamenón, a quien Odiseo debe obediencia pero, en otra licencia de Nolan, cuestiona. El británico Robert Pattison borda al principal pretendiente de Penélope con una interpretación llena de matices.

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La película da voz y criterio propio a los personajes femeninos, algo que ya ocurre en el poema original, con una estupenda Anne Hathaway como una Penélope mucho más estratega que sumisa o una Helena -interpretada por la bella Lupita Nyong'o- que se revuelve contra la violencia de los hombres. Zendaya como Atenea, Charlize Theron como Calipso, y Samantha Morton como Circe son otras piezas clave para guiar al héroe. Al director se le ha tachado de 'woke' tanto por utilizar a algunos actores de ascendencia étnica distinta a la europea como por dar un papel al actor trans Elliot Page como el guerrero Sinón (que engañó a los troyanos). Aunque en realidad en la propia 'Odisea' aparece un personaje de género fluido, el adivino Tiresias, con una importancia menor en la pantalla.



Estructura no lineal y gran presupuesto

Este poema épico lleva dentro varias de las historias que según Jorge Luis Borges son las únicas que se llevan siglos narrando: la ciudad sitiada y defendida por hombres valientes, el regreso, la busca y el sacrificio de un dios. Pero además, su propia estructura no lineal hizo "sentir humildad y, al mismo tiempo, una gran emoción" al director de 55 años. "Intento ser muy fiel a la estructura del poema original precisamente porque es tan aventurera. Son historias dentro de historias, recuerdos dentro de recuerdos. Es, en realidad, un relato increíblemente sofisticado", explicó en una entrevista.

A Nolan le gusta grabar al natural, y tras el éxito de 'Oppenheimer' Universal Pictures no escatimó en un presupuesto estimado de 250 millones de dólares para la adaptación cinematográfica de las aventuras de Ulises -como tradujeron los romanos- más ambiciosa. Impresionantes espacios de Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y Estados Unidos acogen tanto batallas y penurias como los aspectos más sobrenaturales y terroríficos del poema épico que fundó la literatura occidental.



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¿El IMAX en la película y por qué el formato la hace especial?

Esta es además la primera superproducción en usar cámaras IMAX con película de 70 milímetros, el doble del formato estándar, y está concebida para ser proyectada de manera óptima en un tipo de cines muy escasos. Apenas cuarenta salas en el mundo pueden hacerlo, repartidas entre Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Bélgica, Francia y República Checa. No obstante, este monumental retrato de la pequeñez humana frente al designo de los dioses se podrá disfrutar de un modo ligeramente menos perfecto en el resto del mundo.

De acuerdo con el director, el formato de cine IMAX lo ha cautivado desde su infancia. "Cuando era niño, fui al Museo de Ciencias e Industria de Chicago y vi películas en formato Omnimax. También solía ir al parque temático Great America, a las afueras de Chicago, a ver películas en IMAX. Cada vez que veía una de esas películas, sentía la misma emoción. Y también me preguntaba: ¿y si se hiciera una película de ficción de esa manera? No sólo un gran documental, como el increíble trabajo que el director Toni Myers hizo acerca del programa espacial. ¿Y si se hiciera una película de acción de Hollywood de esa manera? Por eso, para mí ha sido un sueño que tengo desde que tenía unos 16 años: rodar una película completa en IMAX”, recuerda el cineasta.

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El director de fotografía de La Odisea, Hoyte Van Hoytema, comparte la pasión de Nolan por este formato. “Cualquiera que haya rodado siquiera una pequeña prueba en IMAX comprende al instante el poder que tiene. Es una cámara que no miente; tiene una profundidad y una resolución impresionantes. Es una obra maestra de la creación orgánica de imágenes”, asegura.

La distribuidora de la película explicó que "el obstáculo más importante en la manera de rodar una película entera con cámaras de cine IMAX ha sido el ruido disruptivo que generan. Antes de La Odisea, ese ruido impedía el rodaje de escenas con diálogos en primer plano, ya que los actores tenían que gritar para hacerse escuchar por encima del ruido de la cámara". Para la película se diseño un nuevo sistema que iba a hacer el ruido dejara de ser un problema para grabar en IMAX.

Crearon “'La Keighley', en honor a David Keighley, el difunto director de Calidad de IMAX y a su esposa Patricia, ambos defensores incondicionales del formato desde hace mucho tiempo", agregaron. Nolan dijo que fue "a IMAX sin decirles de qué película se trataba. Y les dije: ‘Sé que están fabricando nuevas cámaras. Si encuentran la forma de encapsularlas para que puedan grabar diálogos con ellas, nos comprometemos a rodar toda la nueva película con cámaras IMAX’. Y ellos aceptaron el reto”.



¿Dónde ver La Odisea en IMAX en Colombia?

Bogotá

Plaza de las Américas (Procinal)

Santa Fe (Cine Colombia)

Centro Mayor (Cine Colombia)

Nuestro Bogotá (Cine Colombia)

Medellín

Viva Envigado (Cine Colombia)

Cali

Chipichape (Cine Colombia)

Limonar (Cinépolis)