Equipo de Linkin Park se pronuncia sobre concierto de la banda en Vive Claro

Los conciertos en el Vive Claro Distrito Cultural en los últimos días han generado debate y preocupación entre los fanáticos que desean ver a artistas como Guns N' Roses, Imagine Dragons y Linkin Park, agrupaciones que se presentarán durante el mes de octubre en ese escenario. Luego de la cancelación del evento de Kendrick Lamar muchos se preguntan qué pasará con los próximos conciertos.

Mientras se está a la espera de que se confirme la aprobación de los permisos para el concierto de Guns N' Roses, programado para el martes 7 de octubre, desde Linkin Park se envió un mensaje a sus fans colombianos, señalando que saben lo que está pasando en Bogotá y están atentos a lo que pueda suceder.



¿Qué dicen desde Linkin Park sobre Vive Claro?

Fue Adam Ruehmer, encargado de marketing de Linkin Park, quien a través de X reaccionó a lo que está pasando en Colombia con el escenario que los espera el próximo 25 de octubre. "Para quienes preguntan, definitivamente estamos al tanto de la situación del recinto en Bogotá", señaló el hombre.

Agregó en su mensaje que "no tengo actualizaciones ni información adicional, solo que quienes deben estar al tanto lo saben".



To those asking, we are definitely aware of the situation with the venue in Bogota. I don't have any updates or additional information, just that the people on our end who need to be aware of it are aware of it. — Adam Ruehmer (@heydudeimadam) October 1, 2025

Con este mensaje, Ruehmer tranquilizó un poco a los fanáticos de Linkin Park que han empezado a preocuparse debido a la reciente cancelación de Kendrick Lamar y la falta de permisos para el concierto de Guns N' Roses en Vive Claro. Muchos seguidores colombianos de la banda agradecieron su publicación, señalando que el saber que la banda está al tanto de la situación les da seguridad de que se podrá actuar más rápido en caso de complicaciones y asegurar el segundo show de la banda en la ciudad.



Linkin Park regresa a Colombia

La banda se prepara para regresar a Colombia luego del único concierto que dieron el año pasado en el sorpresivo regreso de la agrupación tras la muerte de Chester Bennington. Ahora Linkin Park regresará el 25 de octubre para presentar una gira enmarcada por su más reciente álbum 'From Zero', con toda una nueva propuesta, pero manteniendo sus orígenes.

Con 'From Zero', la nueva formación con Emily Armstrong como voz principal, junto a los miembros originales que han decidido seguir adelante: Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell y Joe Hahnlos, Linkin Park busca construir algo nuevo sin olvidar el pasado. Canciones como 'Up From The Bottom' o 'Unshatter' se mezclan ya con clásicos.

"Estamos increíblemente agradecidos por la increíble recepción de From Zero. Este nuevo capítulo, nuestro continuo viaje y la conexión entre la banda y los fans han sido más de lo que podríamos haber esperado. Gracias por escucharnos", expresó Mike Shinoda.



¿Hay permiso para realizar el concierto de Guns N' Roses en Bogotá?

Desde Ocesa Colombia confirmaron a Noticias Caracol el 30 de septiembre que todavía faltan algunos permisos por parte del Idiger para llevar a cabo este concierto. Aclararon, de todas formas, que "todos los documentos están radicados y los estamos esperando a ellos".

¿Qué otros conciertos vienen en Vive Claro?

Los próximos conciertos en el Vive Claro Distrito Cultural son:



7 de octubre - Guns N' Roses

17 de octubre - Imagine Dragons

25 de octubre - Linkin Park

1 de noviembre - Shakira

22 de noviembre - Blessd

22 de enero - My Chemical Romance

