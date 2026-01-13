Confirman fecha y lugar de homenaje público para despedir a Yeison Jiménez en Bogotá

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, cantante de música popular que falleció el pasado sábado en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, confirmaron cuándo se realizará el homenaje público para despedir al artista en Bogotá. El cuerpo del músico, fallecido a los 34 años, fue identificado por los funcionarios de Medicina Legal y entregado a su familia.

"Con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo. El cariño del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor", comienza diciendo en el más reciente comunicado, publicado en la mañana de este martes.



¿Cuándo será el homenaje público de Yeison Jiménez en Bogotá?

La familia del Yeison Jiménez confirmó que el homenaje público se realizará mañana miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. "Los detalles oficiales de este encuentro e ingreso serán confirmados en el transcurso de la mañana de hoy martes 13, a través de los canales autorizados", agregaron en el texto.



Los restos del cantante fueron entregados a su familia hacia las 6 de la tarde del lunes 12 de enero. En el trágico accidente aéreo del sábado 10 también fallecieron otras cinco personas, entre los que se encontraban el piloto y miembros de su equipo de trabajo. El avión, que se dirigía al municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Paipa, en Boyacá.

La funeraria Capillas de la Fe fue la encargada de las exequias de Yeison Jiménez en la capital colombiana. El cuerpo del cantante de música popular fue trasladado a la sede de esta funeria ubicada en la calle 68 con carrera 32. La zona que rodea las instalaciones de ese lugar de velación fue acordonado por la Policía Metropolitana de Bogotá para evitar aglomeraciones. En la mañana de esta martes 13 de enero, alrededor de las 9:00 de la mañana, el coche fúnebre salió con el cuerpo de la instalaciones.

NOTICIA EN DESARROLLO... EN BREVE MÁS DETALLES DEL HOMENAJE PÚBLICO DE YEISON JIMÉNEZ EN BOGOTÁ

¿Qué se sabe del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

En la tarde del sábado 10 de enero, el cantante de música popular Yeison Jiménez abordó una avioneta en el aeródromo de Paipa, en el departamento de Boyacá, junto a varios miembros de su equipo de trabajo. El artista tenía programada una presentación en el municipio de Marinilla, en Antioquia.

"Aproximadamente a las 16:11 HL, se confirmó el siniestro de una aeronave de matrícula N325FA en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, Boyacá. Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave", se lee en un comunicado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronaútica Civil.

La entidad confirmó que en la aeronave se encontraba Yeison Jiménez, junto al piloto, el capitán Fernando Torres Rojas y otros cuatro pasajeros, identificados como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. "El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aerocivil activó los protocolos tras recibir la señal de localización de emergencia (ELT)", agregó la entidad.

Álvaro Bello, director de la división de investigaciones de la Aeronáutica Civil, corroboró que la avioneta si despegó y tuvo un desplazamiento en el aire antes de chocar. Cuando las autoridades empezaron los levantamientos de los cuerpos también se inició la investigación de las causas del accidente aéreo. El funcionario confirmó que la avioneta había volado los días anteriores, lo que evidencia que sí estaba en condiciones de ser aeronavegable, por lo que el foco del caso está enfocado en qué fue lo que falló.

