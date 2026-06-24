El Ciclo Rosa cumple 25 años: programación de Cine Queer en la Cinemateca de Bogotá

La Cinemateca de Bogotá celebra 25 años del Ciclo Rosa, una muestra de cine dedicada a la diversidad sexual y cultural, que se enmarca durante el mes del orgullo. El Ciclo Rosa nació en 2001 liderado por la entonces Cinemateca Distrital, hoy Cinemateca de Bogotá, el Goethe Institut, el Centro Colombo Americano de Medellín y el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana.



“El Ciclo Rosa es generar un espacio de encuentro, un espacio en el que alrededor del cine y de otras prácticas culturales y muestras artísticas podamos dialogar y comprender y ponernos en el lugar del otro y vivir y disfrutar, pero también generar conversación e interpelar sobre las manifestaciones del ser de comunidades como las que están alrededor de la diversidad sexual y género”, explicó el director de la Cinemateca, Ricardo Cantor, en diálogo para Noticias Caracol.



Este año, el Ciclo Rosa tiene dentro de su programación 18 cortometrajes y 20 largometrajes. La película chilena “La misteriosa mirada del flamenco”, estrenada en 2025 y dirigida por Diego Céspedes, fue seleccionada como la película de inauguración.

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“Es una película muy reciente y muy importante para el cine latinoamericano y mundial. Es una película que muestra experiencias de vida trans en un pueblo en Chile. Tiene una perspectiva histórica también (...) Creemos que es una película que permite ampliar la mirada de lo LGBT, de solo lo identitario a conectar con otras cuestiones también de la realidad social en Chile y Latinoamérica”, explicó el asesor de programación Luis Felipe Raguá. Entre los demás largometrajes de la muestra de este año se destacan “Acto nocturno”, “Mi pecho está lleno de centellas”, “El placer es mío” y la cinta colombiana “Llueve sobre Babel", dirigida por la cineasta caleña Gala de Sol.

El asesor de programación también explicó cómo es el proceso de curaduría para seleccionar los largometrajes y cortometrajes que hacen parte del Ciclo Rosa de este año. “Para esta edición contamos con una muestra nacional que es el resultado de una convocatoria abierta a realizadores de todo el país. Seleccionamos un total de seis películas de distintos géneros, formatos (...) que dan cuenta de la producción que se está haciendo de Cine Queer en distintas partes de Colombia. Tenemos además de eso, una muestra internacional de cuatro películas latinoamericanas recientes que igualmente dan cuenta de un panorama muy amplio y diverso de experiencias de vida y de narrativas”, relató Raguá.



Para el director de la Cinemateca de Bogotá, “el Ciclo Rosa es un espacio que se ha consolidado y se ha fortalecido gracias al trabajo de la Cinemateca de Bogotá y el Idartes. Es un lugar de encuentro de ciudadanos, de ciudadanas, alrededor de las películas y de otras muestras artísticas que generan procesos de representación de las comunidades LGBTI en el cine y en otras artes que se conjugan en nuestra programación”.



Retrospectiva de Rosa von Praunheim

Este año, por su aniversario 25 y en homenaje al director Rosa von Praunheim (1942-2025), el Ciclo Rosa cuenta con una retrospectiva al cineasta alemán por el cual lleva su nombre. “Hace 25 años el ciclo rosa empezó con una muestra de su trabajo y ahora en el aniversario 25 queremos hacerle un homenaje mostrando siete de sus películas, que muestran una evolución en su carrera donde él estuvo siempre muy comprometido políticamente con el activismo LGBTI, mostrando distintas formas de relacionamiento de personas queer”, contó Raguá.



La película “La ciudad de las almas perdidas” (1986) hace parte de la retrospectiva del director alemán Rosa von Praunheim (1942-2025). Cortesía

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El asesor de programación destacó el activismo de Rosa von Praunheim en “contra la estigmatización por el VIH y todo desde un método de trabajo que él tuvo, que era siempre desde la improvisación con mucho humor y digamos con una chispa muy especial que lo hicieron un cineasta de culto para las personas interesadas en el cine LGBT”. Películas de la retrospectiva:



No es perverso el homosexual, sino la situación en la que vive (1970)

El almohadón salchicha (Die Bettwurst) (1971)

La ciudad de las almas perdidas (1983)

Sobrevivir en Nueva York (1989)

El Einstein del sexo (1999)

Mis madres: búsqueda de huellas en Riga (2007)

Dureza ( 2015)

La programación del Ciclo Rosa 2026 se extenderá hasta el 12 de julio con funciones y actividades en la sede principal de la Cinemateca de Bogotá, las salas de El Tunal y Fontanar del Río y en la red de salas asociadas.