Fans de BTS en Colombia denuncian revendedores con boletas a precios elevados: qué dice Ticketmaster

El martes 7 de abril se llevó a cabo la preventa de boletería para los conciertos de BTS en Bogotá para los fans del grupo surcoreano. Las entradas disponibles se agotaron en menos de cuatro horas dejando a muchos ARMY felices con su adquisición, mientras muchos otros se quejan por no haber alcanzado un lugar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los conciertos del grupo de k-pop se llevarán a cabo en el estadio El Campín los días 2 y 3 de octubre y la preventa para las dos fechas se llevó a cabo a través de Ticketmaster para los fanáticos registrados en Weverse entre el 27 de marzo y el 2 de abril y que recibieron la membresía de fan para estos eventos.

Sin embargo, a través de redes sociales, algunos ARMY han detallado con preocupación e indignación que hay revendedores ofreciendo las entradas para los conciertos con precios triplicados. Ticketmaster ha hecho advertencias sobre posibles estafas y expertos en tecnología han denunciado páginas falsas con oferta de entradas para los conciertos.



¿Qué dicen los fans de BTS?

En redes sociales, los fans que no alcanzaron a comprar sus entradas han compartido que ya hay páginas de reventa de boletas, como es el caso de Viagogo -una página para compra y venta de entradas para eventos-, en donde las boletas menos costosas superan el millón de pesos colombianos. Cabe resaltar que en la venta oficial, las boletas de menor valor son de $300.000, lo que implica que el precio está siendo triplicado por los revendedores.



Comparando los precios en la página oficial de Ticketmaster con las ofertas de los revendedores en Viagogo, las entradas de la sección Oriental Baja, que están oficialmente a $961.000, en la plataforma de reventa algunas están a 4 millones y otras superan hasta los 19 millones de pesos colombianos.



Publicidad

¿Qué dice Ticketmaster sobre esta situación?

A través de una publicación en redes que hizo Ticketmaster para preparar a los ARMY para la compra de entradas a los conciertos de BTS, se advirtió sobre las ofertas de entradas en plataformas no oficiales antes y durante la preventa. "Si las ves en otros sitios, es un revendedor y no tiene las entradas, por lo que podrías terminar pagando de más o correr el riesgo de una estafa".

Cabe resaltar que todavía queda pendiente la venta de boletería general para ambas fechas, con todos los medios de pago, que se realizará también en la web de Ticketmaster, pero el próximo 10 de abril desde las 10:00 a. m.. Es por eso que la recomendación para los fans es esperar a esta venta general oficial para adquirir sus entradas. La advertencia en redes sociales es que la compra a revendedores no es confiable, puesto que las boletas todavía no se pueden traspasar entre usuarios porque todavía no se ha llevado a cabo la venta total de las entradas.

Publicidad

Tenga en cuenta este paso a paso para poder comprar boletas para BTS:



Ingrese a la fila virtual del concierto de su interés, el 2 o 3 de octubre. Consejo: inicie su sesión en Ticketmaster antes e ingrese minutos previos a que inicie oficialmente la venta (10:00 a. m.). Cuando inicie la venta Ticketmaster le asignará un turno al azar a todos los usuarios en la fila virtual. Espere su turno y esté atento. En cuanto sea su turno, usted dispondrá de 10 a 15 minutos para realizar su compra. Consejo: tenga claro en qué lugar y el valor de las boletas que piensa comprar. Realice su compra. Envíe su entrada a su cuenta en Quentro para tenerla de manera digital. (Este paso tiene un costo adicional de $8.000)

Advertencia por páginas falsas con entradas para conciertos de BTS

En medio de estos reclamos y advertencias para los seguidores de BTS, Kapersky, una compañía de expertos en ciberseguridad y privacidad digital, identificó 10 dominios fraudulentos creados a inicios del mes de abril y que simulan la página oficial de venta de boletos. "Con la preventa iniciando esta semana, los estafadores ya han creado sitios que imitan la página oficial de venta de entradas, con una apariencia muy similar, con el objetivo de engañar a los fans del K-pop y robar su dinero", señalaron en un comunicado.

La compañía advirtió que los sitios son copias "casi idénticas" de las páginas oficiales de venta de boletos para los conciertos anunciados en toda Latinoamérica. "Los sitios fraudulentos dirigen a las víctimas a realizar pagos digitales o vía transferencia electrónica, generalmente enviando el dinero a cuentas de “prestanombres” en fintechs, un modus operandi ya conocido. En algunos casos, cuando el usuario intenta pagar con tarjeta de crédito (lo que permitiría disputar el cargo), el sitio informa falsamente que existe una alta demanda e induce a cambiar el método de pago a transferencia".



Precios de las entradas para BTS en Colombia

Localidad Precio Full Sur Baja $300.000 Oriental Norte Baja $300.000 Norte Baja $300.000 Oriental Sur Alta $396.000 Sur Alta $396.000 Oriental Norte Alta $396.000 Norte Alta $396.000 Oriental Alta $588.000 Occidental Alta $661.000 Oriental Baja $961.000 Occidental Baja $1.009.000 VIP $1.081.000 Paquete VIP | Sound Check $2.953.000

Tenga en cuenta que los precios reflejados en esta tabla incluye el costo de la entrada y el cargo por servicio. Incluya, además, los $8.000 por el costo de emisión de tu entrada digital en la app de Quentro. Además, solo se podrá adquirir un máximo de cuatro boletas por transacción.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co