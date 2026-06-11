Fiscalía le imputó a Blessd y a otras tres personas el delito de presunto secuestro extorsivo

El cantante Blessd y otras tres personas comparecieron este jueves 11 de junio ante una juez para una audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento tras una denuncia que fue interpuesta ante las autoridades competentes en 2022 por Andrés Felipe Sanchez, más conocido como el imitador de Ozuna y ex participante de Yo Me Llamo.

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A la diligencia fueron citados Stiven Mesa Londoño (Blessd), Santiago Jaramillo Morán (Dímelo Jara), Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

La fiscal encargada del caso les imputó a los cuatro señalados el delito de presunto secuestro extorsivo agravado. Ninguno aceptó los cargos. A su vez, señaló que Blessd sería el determinador y las otras personas serían coautores de este presunto crimen.



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