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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Fiscalía le imputó a Blessd y a otras tres personas el delito de presunto secuestro extorsivo

Fiscalía le imputó a Blessd y a otras tres personas el delito de presunto secuestro extorsivo

La audiencia de imputación y medida de aseguramiento fue suspendida y continuará este 12 de junio.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Blessd
Blessd durante la audiencia
Captura de pantalla

El cantante Blessd y otras tres personas comparecieron este jueves 11 de junio ante una juez para una audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento tras una denuncia que fue interpuesta ante las autoridades competentes en 2022 por Andrés Felipe Sanchez, más conocido como el imitador de Ozuna y ex participante de Yo Me Llamo.

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A la diligencia fueron citados Stiven Mesa Londoño (Blessd), Santiago Jaramillo Morán (Dímelo Jara), Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

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La fiscal encargada del caso les imputó a los cuatro señalados el delito de presunto secuestro extorsivo agravado. Ninguno aceptó los cargos. A su vez, señaló que Blessd sería el determinador y las otras personas serían coautores de este presunto crimen.

NOTICIA EN DESARROLLO

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