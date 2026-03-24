Harry Potter: HBO Max revela primera imagen y anuncia primer tráiler de la nueva serie

La espera ha terminado para millones de potterheads alrededor del mundo. Este martes 24 de marzo de 2026, HBO Max ha marcado un hito en la historia del entretenimiento al revelar la primera imagen oficial de su ambiciosa serie reboot de 'Harry Potter'.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras tres años de hermetismo desde que Warner Bros confirmó el proyecto, la plataforma finalmente ha abierto las puertas de su nueva versión de Hogwarts, prometiendo una adaptación que busca ser más fiel a la obra literaria de J.K. Rowling que su contraparte cinematográfica.



Primera imagen revelada de nueva serie de Harry Potter

Más allá de la nostalgia, el anuncio vino cargado de información estratégica. HBO Max no solo compartió una imagen estática; activó una cuenta regresiva que ha emocionado a los fans. La plataforma confirmó que el primer teaser tráiler oficial se estrenará este miércoles 25 de marzo, utilizando un enigmático emoji de rayo y la palabra "mañana" para encender la conversación digital.

Este adelanto marcará el debut en movimiento de los nuevos rostros que cargarán con el legado de una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos.



La imagen revelada muestra al nuevo Harry Potter, interpretado por Dominic McLaughlin, caminando de espaldas hacia lo que parece ser el estadio de Quidditch o una de las imponentes entradas al Colegio de Magia y Hechicería. El entorno, cubierto por una densa capa de nieve, evoca de inmediato la atmósfera mágica de los libros.



Publicidad

Los más fans de Harry Potter han notado importantes detalles en la pieza audiovisual:



El uniforme y el número 7: El nuevo Harry porta su túnica de Gryffindor, en la que se puede leer el apellido “Potter” y el número 7, los cuales están bordados en su espalda.

El nuevo Harry porta su túnica de Gryffindor, en la que se puede leer el apellido “Potter” y el número 7, los cuales están bordados en su espalda. La Nimbus 2000: En su mano derecha, el joven mago sostiene una escoba que ha sido identificada por observadores minuciosos como una Nimbus 2000, el primer modelo de competición de Harry.

En su mano derecha, el joven mago sostiene una escoba que ha sido identificada por observadores minuciosos como una Nimbus 2000, el primer modelo de competición de Harry. Estandartes y guiños: En el fondo, entre los estudiantes y la nieve, se aprecian los blasones de Gryffindor y Hufflepuff, además de un cartel o banner dedicado a Fred y George Weasley, lo que refuerza la idea de un mundo vibrante y lleno de vida estudiantil.

La decisión de mostrar al protagonista de espaldas ha sido interpretada por los analistas como una estrategia para mantener el misterio sobre las facciones de McLaughlin hasta el lanzamiento del tráiler.



¿Quiénes son los nuevos protagonistas de Harry Potter?

El reparto es, sin duda, el punto más comentado. La serie ha apostado por un equilibrio entre jóvenes talentos desconocidos y veteranos consagrados de la industria. El trío más querido por los fans estará conformado por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) y Arabella Stanton (Hermione Granger).

Estos son los tres jóvenes actores que protagonizarán la nueva serie de televisión. HBO/Warner Bros. Pictures

La serie contará con figuras de peso como John Lithgow interpretando a Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall y el polémico pero fascinante fichaje de Paapa Essiedu como Severus Snape.

Publicidad

El elenco se extiende con nombres como Nick Frost en el papel de Rubeus Hagrid, Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lucius Malfoy y el regreso de Warwick Davis, esta vez como el profesor Flitwick. También veremos a Katherine Parkinson como Molly Weasley y a Bel Powley y Daniel Rigby como los tíos Dursley.



¿Cuándo se estrena Harry Potter?

La serie de Harry Potter tiene programado su estreno oficial para el año 2027 a través de HBO Max. El plan de producción es masivo: se espera que la serie se desarrolle a lo largo de una década, con una temporada dedicada a adaptar íntegramente cada uno de los siete libros de la saga.

Se sabe que la primera entrega contará con ocho episodios y tendrá a Francesca Gardiner como showrunner, con episodios dirigidos por Mark Mylod, conocido por su trabajo en Game of Thrones.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL