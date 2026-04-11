Karol G en Coachella: fecha y hora para ver en vivo su presentación

La industria musical latina se prepara para uno de los hitos más relevantes de la década. Karol G se convertirá este domingo 12 de abril en la primera mujer latina en encabezar el escenario principal del Festival Coachella, marcando un antes y un después para la representación hispana en los escenarios globales. La artista colombiana no solo llevará su música al desierto de California, sino que lo hará como headliner, compartiendo cartel con figuras de la talla de Justin Bieber y Sabrina Carpenter.



¿Cómo ver la transmisión del show de Karol G en Coachella?

La edición número 25 del festival contará con dos fines de semana de música intensa en el Empire Polo Club en Indio, California. La presentación oficial de Karol G tendrá lugar este domingo 12 de abril y se repetirá el próximo domingo 19 de abril. Se espera que el espectáculo sea uno de los más extensos y elaborados del festival, con una duración aproximada de dos horas en cada jornada.

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Para los fanáticos que no puedan asistir de manera presencial, la organización ha dispuesto una cobertura global. El show se podrá ver en vivo y de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de Coachella. Estos son los horarios confirmados para seguir la transmisión en directo:



Colombia y Perú: 11:55 p. m.

11:55 p. m. Chile: 9:55 p. m.

9:55 p. m. California (EE. UU.): 9:55 p. m.

9:55 p. m. Argentina y Venezuela: 1:55 a. m. (madrugada del lunes 13 de abril).

Aunque el repertorio exacto se mantiene bajo llave, las expectativas sobre posibles colaboraciones son altas. Se rumora que el escenario podría contar con la presencia de Bad Bunny, Kali Uchis o J Balvin. Más allá de lo musical, Karol G ha querido que su paso por Coachella tenga un impacto social real.

La cantante ha impulsado a artesanos de origen latinoamericano, permitiendo que 70 marcas presenten sus productos en "The Street Fair at College of the Desert" en Palm Desert. Los asistentes podrán adquirir accesorios, ropa y bolsos de estos emprendedores entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m..



Además, se ha revelado un dress code sugerido para sus fanáticos: utilizar los colores de las banderas de sus respectivos países bajo un estilo denominado 'tropicoqueta', del más reciente álbum de la paisa. A través de redes sociales, los fanáticos han sorprendido con atuendos inspirados en el álbum y sus raíces latinas.



Cabe recordar que la primera vez que Karol G se presentó en un Coachella fue en el año 2022, cuando se presentó durante los dos fines de semana (17 y 24 de abril). En esa ocasión no fue headliner, pero rindió homenaje a la música latina con un popurrí de éxitos de artistas como Selena, Shakira y Daddy Yankee.



La advertencia a Karol G para no mencionar a ICE en su show

A pesar del éxito arrollador que atraviesa su carrera, no todo ha sido celebración. En una reciente entrevista con la revista Playboy, la cantante reveló una delicada advertencia que recibió antes de subir al escenario en Estados Unidos.

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La advertencia está directamente relacionada con la tensa situación migratoria que vive el país norteamericano. Según relató la artista, se le ha aconsejado mantener silencio sobre temas políticos sensibles para evitar represalias administrativas. "La gente dice: 'Es mejor que no lo hagas', porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: 'Oye, te vamos a quitar la visa'", confesó Karol G.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co