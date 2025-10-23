Linkin Park en Colombia: setlist, horarios y recomendaciones para el concierto

Cada vez falta menos para el segundo concierto de Linkin Park en Colombia. La agrupación estadounidense regresará al país para presentarse nuevamente, esta vez en el escenario del Vive Claro Distrito Cultural el próximo sábado 25 de octubre con su 'From Zero World Tour'. Colombia será el primer país de Latinoamérica al que llegarán con este espectáculo.

Las puertas del recinto se abrirán a las 4:00 de la tarde para el ingreso de los fans y se espera que a las 9:00 de la noche la banda salga al escenario. La telonera de Linkin Park en su gira por Sudamérica será Poppy, una artista pereirana.



Setlist de Linkin Park en Colombia

Aunque se desconoce el listado de canciones que Linkin Park traerá en esta ocasión al país, los fanáticos se basan en el setlist del más reciente concierto de la banda en su paso por Estados Unidos para tener una idea de lo que escucharán el próximo sábado. Cabe resaltar que la banda puede decidir hacer o no cambios en este listado parta sorprender a sus fanáticos en Colombia:



Somewhere I Belong

Lying From You

Stained

Crawling

From Zero (Intro)

The Emptiness Machine

The Catalyst

Burn It Down

Up From the Bottom

Where’d You Go

Waiting for the End

Castle of Glass

Two Faced

Joe Hahn Solo

When They Come for Me / Remember the Name

Casualty

One Step Closer

Lost

Over Each Other

What I’ve Done

Overflow

Numb

A Place for My Head

Heavy Is the Crown

Bleed It Out

Papercut

In the End

Faint

Rutas de TransMilenio para llegar a Vive Claro

Vive Claro Distrito Cultural está ubicado en la Avenida La Esmeralda #42 – 41, cerca al centro comercial Gran Estación y el Parque Metropolitano Simón Bolívar. La recomendación que siempre se dan en estos casos es llegar al lugar en transporte público para no saturas las vías, para ello TransMilenio ha detallado su plan de rutas para llegar al concierto.

Las estaciones de TransMilenio más cercanas al Vive Claro son Salitre El Greco - Vive Claro y CAN – British Council por la troncal de la Calle 26, a las que llegan rutas desde todas las otras troncales. También se podría caminar o hacer trasbordo en Sitp desde las estaciones El Dorado, 7 de Agosto y Movistar Arena, en la troncal de la avenida NQS Central.



También se puede llegar en alguna de las 24 rutas TransMiZonal desde diferentes puntos de la ciudad como la Av. carrera 68, carrera 60 y calles 53 y 63.



¿Dónde parquear en Vive Claro?

Por otro lado, si hay quienes prefieren llegar al lugar en su vehículo o moto, Vive Claro cuenta con disponibilidad de parqueadero, pero los usuarios tienen que estar atentos porque deben reservar sus cupos. Para hacerlo deben ingresar a www.redparking.co donde encontrarán las diferentes opciones.

Los asistentes al concierto de Linkin Park en Vive Claro tienen la opción de parquear sus vehículos en el parqueadero de Vive Claro (Av. Carrera 60 # 44B - 21), pero también en parqueaderos cercanos como el del Hotel Hyatt (Calle 24 A # 57 - 56), el de la Biblioteca Virgilio Barco (Av. La Esmeralda # 57 - 60) o en el de la Gobernación de Cundinamarca (Calle 26 # 51 - 53).



Objetos permitidos y prohibidos en Vive Claro

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, la organización del evento ha establecido una estricta lista de objetos prohibidos.



Armas de fuego, armas cortopunzantes y elementos que puedan ser utilizados como proyectiles.

Objetos de vidrio o metálicos (botellas, termos, etc.).

Artículos inflables.

Sombrillas.

Sillas plegables.

Sustancias psicoactivas o cualquier tipo de droga.

Cámaras de video, cámaras fotográficas profesionales, drones.

Instrumentos musicales.

Walkie Talkies o radio de comunicación.

Pancartas o carteles de gran tamaño, palos de banderas.

Bebidas alcohólicas o alimentos.

Cigarrillos o vapeadores.

Aerosoles.

Bolsos o morrales de gran tamaño.

Mascotas.

Correas con chapas grandes o taches.

Cadenas largas o joyería con puntas.

Camisetas alusivas a equipos de fútbol.

Cascos de motos o bicicletas.

Por otro lado, lo que sí es recomendable llevar:



Morrales/bolsos que no excedan 30x30x15 CM (de preferencia transparentes de plástico, vinil o PVC).

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 CM.

Bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas).

Canguros que no excedan 11x16 CM.

Celulares y powerbanks.

Maquillaje (Sin espejos, vidrios, tijeras, pinzas).

Bloqueador solar (máximo 100ml).

Gafas de sol.

Impermeable.

Sombreros/gorras.

Gel antibacterial (máximo 100ml).

