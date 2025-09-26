Bogotá es la próxima parada de My Chemical Romance con el The Black Parade Tour

Uno de los anuncios más esperados por varios años llegó finalmente este 2025 y está a unos meses de hacerse realidad. Después de cumplir con todas las fechas programadas para este año, la próxima parada de My Chemical Romance será Bogotá, Colombia. La banda estadounidense volverá a Suramérica luego de más de 17 años sin girar por esta región.

My Chemical Romance, banda conformada por Gerard Way, Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro regresó a los escenarios luego de algunos años de ausencia y algunas presentaciones esporádicas en Estados Unidos. Este 2025 los originarios de Nueva Jersey decidieron llevar al mundo una vez más el espectáculo de su álbum más conocido, The Black Parade, con algunas renovaciones y actualizaciones y la teatralidad que ha caracterizado al grupo.



¿Cuándo es el concierto de My Chemical Romance en Bogotá?

MCR ya culminó sus conciertos por estadios de Estados Unidos con The Black Parade, por lo que la agrupación ahora empezara a prepararse para lo que será la gira por Suramérica. La primera fecha de la banda en esta región del continente americano será en Bogotá, Colombia, el 22 de enero de 2026, dándole la oportunidad a los fans colombianos de ser los primeros en recibir este espectáculo en el escenario del Vive Claro Distrito Cultural.

Por primera vez en Colombia, los fanáticos de My Chemical Romance podrán escuchar en vivo temas como 'Welcome to the black parade', 'Cancer', 'Mama', entre otros temas del exitoso álbum conceptual lanzado por la banda en 2006. Un evento sin precedentes, luego de que en 2008 la banda anunciara un concierto en Bogotá y este fuera cancelado por cuestiones logísticas. Lo más cerca que había llegado la banda a Colombia fue ese año con su primer y único concierto en Caracas, Venezuela.



En esta ocasión, la banda de Nueva Jersey lleva a los escenarios todo un performance del Black Parade que incluso ha generado polémica por momentos del show cargados de mensajes políticos y fatalistas. El espectáculo parece ambientado en un régimen militar extremo en un país inventado y hasta con un idioma creado para la historia. A lo largo del show no solo se presentan las canciones sino que se cuenta una historia en la que hay ejecuciones públicas y mucho drama.

Tras dar su primera prueba de este espectáculo en su país, MyChem se prepara para llevarla a una escala mundial y han anunciado incluso nuevas fechas para el 2026 en Estados Unidos. Todo esto tiene lugar, además, en la celebración de los 10 años de The Black Parade. Gerard Way, Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro se tomarían una pausa en estos últimos meses del año para en enero arrancar nuevamente el espectáculo con su primera fecha en Colombia, fecha en la que tendrán como teloneros a The Hives.



¿Dónde comprar entradas para My Chemical Romance en Bogotá?

Todavía quedan entradas en algunas localidades del Vive Claro para el concierto de My Chemical Romance en Bogotá el próximo 22 de enero. La compra se puede realizar a través de Ticketmaster y los precios son:



102, 104, 106, 108 (+18 AÑOS) – $841.000

101, 103, 105, 107* (MENORES +7 AÑOS) – $841.000

VIP (+18 AÑOS) – $660.000

110, 112, 114, 116 (+18 AÑOS) – $600.000

109, 111, 113, 115* (MENORES +7 AÑOS) – $600.000

125 - 132 (+18 AÑOS) – $480.000

118, 120, 122, 124 (+18 AÑOS) – $360.000

117, 119, 121, 123* (MENORES +7 AÑOS) – $360.000

PREFERENCIAL (+18 AÑOS) – $275.000

My Chemical Romance es una de las bandas más icónicas del rock alternativo y emo de inicios de los 2000. A pesar de separación en 2013, la agrupación se ha reencontrado en varias ocasiones desde 2022, emocionando a todos sus fanáticos a nivel mundial. Sin embargo, los reencuentros de los artistas han sido principalmente en Estados Unidos y llegando a sus fanáticos hispanos tan solo en México.

Todas las fechas de My Chemical Romance por Latinoamérica son:



22 de enero de 2026 – Vive Claro Distrito Cultural – Bogotá, Colombia

25 de enero de 2026 – Estadio Nacional – Lima, Perú

28 y 29 de enero de 2026 – Estadio Bicentenario Municipal de La Florida – Santiago, Chile

1 de febrero de 2026 – Estadio Huracán – Buenos Aires, Argentina

5 de febrero de 2026 – Allianz Parque – São Paulo, Brasil

13 de febrero de 2026 – Estadio GNP Seguros – Ciudad de México, México

14 de febrero de 2026 – Estadio GNP Seguros – Ciudad de México, México

