Contundente respuesta de hermana de Yeison Jiménez a las críticas de Giovanny Ayala por el homenaje

La controversia alrededor del homenaje póstumo al cantante de música popular Yeison Jiménez, realizado en el Movistar Arena de Bogotá, sigue creciendo. A las fuertes críticas emitidas por Giovanny Ayala, quien calificó el evento como un “circo bochornoso”, se sumó ahora una contundente respuesta por parte de Lina Jiménez, hermana del artista fallecido, quien salió en defensa de la memoria de su hermano y de la familia.



El homenaje, que reunió a cerca de 14 mil personas y a más de 20 artistas del género popular, fue concebido como un acto de despedida y unión tras la trágica muerte de Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo. Sin embargo, lo que inicialmente pretendía ser un espacio de memoria y solidaridad terminó envuelto en una fuerte polémica pública que ha dividido opiniones en redes sociales y en el mundo artístico.



¿Qué dijo Giovanny Ayala?

La controversia se desató luego de que Giovanny Ayala se pronunciara públicamente a través de su cuenta de Instagram, en un video que posteriormente fue eliminado, pero que continúa circulando en redes sociales. En su mensaje, el cantante calificó el homenaje como un “circo” y cuestionó duramente la participación de varios artistas, a quienes acusó de buscar protagonismo.

“Un amigo ayer me dijo que había llegado el circo a Bogotá… y resulta que el circo llegó al Movistar Arena al que yo no quise ir”, expresó Ayala al inicio de su declaración.

El intérprete fue más allá y aseguró que el ambiente del evento se asemejaba más a una celebración festiva que a una despedida solemne. “Parecía una feria de carnavales de Barranquilla. Buscando protagonismo, buscando como que la gente diga: ‘ay, estoy con la rosca’”, afirmó, visiblemente molesto.



Ayala también criticó el repertorio musical que se interpretó durante el homenaje y sostuvo que no correspondía al carácter de un homenaje. “Cantaban sus éxitos, sus canciones para darse protagonismo a sus carreras. Ahí estamos despidiendo un coleguita que se fue”, señaló.



“No tengo que ir allá a hacer shows, hacer protagonismo, a sacar canciones, a popularizarme más, aquí estoy yo, aquí estoy yo, y salto y bailo. ¿Qué es eso, por Dios? Qué circo tan bochornoso el de ayer, por eso no fui”, aclaró el cantante.

Finalmente, cerró su mensaje ofreciendo condolencias a la familia del artista fallecido. “Le doy mis condolencias a su esposa, con mucho respeto. Discúlpeme por no haber ido, pero mi luto lo guardo aquí en mi corazón”, concluyó.

Contundente repuesta de la hermana de Yeison Jiménez

En medio de este escenario, Lina Jiménez, hermana de Yeison, decidió romper el silencio y responder directamente a las críticas de Ayala. En un comentario publicado en la misma publicación, Lina fue tajante.

“Ay señor, usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él; después de toda la mier... que habló, vaya y busque protagonismo en otro lado, oportunista”, escribió, dejando clara la postura de la familia frente a las declaraciones del cantante.

El pasado 13 de enero, durante el sepelio privado de Yeison Jiménez, Lina publicó una imagen inédita del ataúd del artista acompañada de un emotivo mensaje: “Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos”. La publicación cerraba con una frase que conmovió a miles de seguidores: “No te demores Yei, que te estamos extrañando mucho”.

Además, el cantante Ciro Quiñónez, quien sí participó en el evento, respondió directamente en los comentarios de la publicación de Ayala con un mensaje contundente: “Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba, porque fuiste un hijue… en vida, hablando muchas cosas de él. Tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta. He dicho, mi querido olvidado Giovanny Ayala”.

Posteriormente, Quiñónez reforzó su postura publicando una captura del comentario acompañada de la frase: “¿Así o más claro señor Ayala?”.

Respuesta de Lina Jiménez y Ciro Quiñónez a Giovanny Ayala Captura de pantalla

Un nuevo homenaje en honor a Yeison Jiménez en su tierra natal

Mientras la controversia continúa, la familia y el equipo de Yeison Jiménez anunciaron un nuevo homenaje en su tierra natal, Manzanares, Caldas. A través de un comunicado oficial, informaron que el lunes 19 de enero se realizará una caravana de vehículos desde la vereda La Esmeralda, sector Chochalito, a las 10:00 de la mañana, seguida de una misa a las 12:00 del mediodía en el parque principal del municipio.

La familia pidió respeto y prudencia, solicitando a medios y al público no difundir información sin confirmar y seguir únicamente los canales oficiales.

