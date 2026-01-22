Premios Óscar 2026: conozca la lista completa de las películas nominadas

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anuncia este jueves 22 de enero los nominados de sus diferentes categorías de los Premios Óscar 2026. Los galardones son uno de los más populares e importantes de la industria del cine en el mundo. Los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman son los encargados de dar a conocer los nominados desde las 8:30 a. m., hora local de Colombia.
En total son 24 categorías las que se entregarán en la 98.ª edición de los Premios Óscar. "Cada categoría tiene cinco nominados, excepto Mejor Película, que tiene 10. Las nominaciones a Mejor Película son determinadas por los miembros elegibles de las 19 sedes de la Academia", explicó la organización en un comunicado de prensa.
La Academia de Cine estadounidense tiene unas rondas de votación que se realizan de manera secreta en línea. Los resultados son tabulados por la firma de contabilidad independiente PricewaterhouseCoopers. La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California. La ceremonia será televisada en vivo por el canal ABC y en más de 200 territorios de todo el mundo. En Colombia se podrá a través del canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max.
Premios Óscar 2026: lista completa de nominados
Mejor actriz de reparto
- Elle Faning - Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
- Amy Madigan - La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku - Pecadores
- Teyana Taylor - Una batalla tras otra
Mejor maquillaje y peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- La maquina
- La hermanastra fea
Mejor música original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor cortometraje de acción real
- Butcher's Stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor guion adaptado
- Bugonia - Will Tracy
- Frankenstein - Guillermo del Toro
- Hamnet - Chloé Zhao
- Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson
- Train Dreams - Clint Bentley y Greg Kwedar
Mejor guion original
- Blue Moon - Robert Kaplow
- Un simple accidente - Jafar Panahi
- Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie
- Valor Sentimental - Eskil Vogt y Joachim Trier
- Pecadores - Ryan Coogler
Mejor película
Pendiente de anuncio
Mejor película internacional
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Un simple accidente
- Sirât
- La voz de Hind
Noticia en desarrollo...
