En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ARANCELES ECUADOR
TORMENTA SOLAR
GROENLANDIA
METRO DE BOGOTÁ
INDEPENDIENTE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Premios Óscar 2026: conozca la lista completa de las películas nominadas
EN VIVO

Premios Óscar 2026: conozca la lista completa de las películas nominadas

Este jueves la Academia de Cine de Estados Unidos anuncia las películas nominadas en las diferentes categorías de los Premios Óscar 2026. Conozca el listado completo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de ene, 2026
Comparta en:
Premios Óscar 2026: conozca la lista completa de las películas nominadas
Imagen de referencia de los Premios Óscar que entrega la Academia de Cine de EE. UU.
Robyn Beck/AFP

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anuncia este jueves 22 de enero los nominados de sus diferentes categorías de los Premios Óscar 2026. Los galardones son uno de los más populares e importantes de la industria del cine en el mundo. Los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman son los encargados de dar a conocer los nominados desde las 8:30 a. m., hora local de Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Concierto en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: precio de las entradas y programación
    Concierto en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: precio de las entradas y programación -
    Sírvalo Pues
    ENTRETENIMIENTO

    Concierto en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: precio de las entradas y programación

  2. Desafío Siglo XXI: una dupla clave de Gamma recibió el chaleco de sentencia
    Una dupla clave de Gamma recibió el chaleco -
    Caracol Televisión
    ENTRETENIMIENTO

    Desafío Siglo XXI: Gamma pierde terreno y una de sus duplas clave recibe el chaleco

En total son 24 categorías las que se entregarán en la 98.ª edición de los Premios Óscar. "Cada categoría tiene cinco nominados, excepto Mejor Película, que tiene 10. Las nominaciones a Mejor Película son determinadas por los miembros elegibles de las 19 sedes de la Academia", explicó la organización en un comunicado de prensa.

La Academia de Cine estadounidense tiene unas rondas de votación que se realizan de manera secreta en línea. Los resultados son tabulados por la firma de contabilidad independiente PricewaterhouseCoopers. La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California. La ceremonia será televisada en vivo por el canal ABC y en más de 200 territorios de todo el mundo. En Colombia se podrá a través del canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max.

Lea: Películas que marcaron el 2025: "Un poeta", "Una batalla tras otra", "Valor sentimental" y más

Premios Óscar 2026: lista completa de nominados

Mejor actriz de reparto

  • Elle Faning - Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
  • Amy Madigan - La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku - Pecadores
  • Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor maquillaje y peinado

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • La maquina
  • La hermanastra fea

Mejor música original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor cortometraje de acción real

  • Butcher's Stain
  • A friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor guion adaptado

  • Bugonia - Will Tracy
  • Frankenstein - Guillermo del Toro
  • Hamnet - Chloé Zhao
  • Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson
  • Train Dreams - Clint Bentley y Greg Kwedar

Mejor guion original

  • Blue Moon - Robert Kaplow
  • Un simple accidente - Jafar Panahi
  • Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie
  • Valor Sentimental - Eskil Vogt y Joachim Trier
  • Pecadores - Ryan Coogler

Mejor película

Pendiente de anuncio

Mejor película internacional

  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Un simple accidente
  • Sirât
  • La voz de Hind

Lea: Estrenos de películas 2026: conozca algunas de las cintas más esperadas del año

Publicidad

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Premios Oscar

Cine

Películas de cine

Hollywood

Estados Unidos

Actores Famosos

Publicidad

Publicidad

Publicidad