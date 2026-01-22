Premios Óscar 2026: conozca la lista completa de las películas nominadas

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anuncia este jueves 22 de enero los nominados de sus diferentes categorías de los Premios Óscar 2026. Los galardones son uno de los más populares e importantes de la industria del cine en el mundo. Los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman son los encargados de dar a conocer los nominados desde las 8:30 a. m., hora local de Colombia.

En total son 24 categorías las que se entregarán en la 98.ª edición de los Premios Óscar. "Cada categoría tiene cinco nominados, excepto Mejor Película, que tiene 10. Las nominaciones a Mejor Película son determinadas por los miembros elegibles de las 19 sedes de la Academia", explicó la organización en un comunicado de prensa.



La Academia de Cine estadounidense tiene unas rondas de votación que se realizan de manera secreta en línea. Los resultados son tabulados por la firma de contabilidad independiente PricewaterhouseCoopers. La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California. La ceremonia será televisada en vivo por el canal ABC y en más de 200 territorios de todo el mundo. En Colombia se podrá a través del canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max.



Premios Óscar 2026: lista completa de nominados

Mejor actriz de reparto

Elle Faning - Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

Amy Madigan - La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku - Pecadores

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

La maquina

La hermanastra fea

Mejor música original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor cortometraje de acción real

Butcher's Stain

A friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor guion adaptado

Bugonia - Will Tracy

Frankenstein - Guillermo del Toro

Hamnet - Chloé Zhao

Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson

Train Dreams - Clint Bentley y Greg Kwedar

Mejor guion original

Blue Moon - Robert Kaplow

Un simple accidente - Jafar Panahi

Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie

Valor Sentimental - Eskil Vogt y Joachim Trier

Pecadores - Ryan Coogler

Mejor película

Pendiente de anuncio



Mejor película internacional

El agente secreto

Valor sentimental

Un simple accidente

Sirât

La voz de Hind

Noticia en desarrollo...