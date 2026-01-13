Estrenos de películas 2026: conozca algunas de las cintas más esperadas del año

Este año, los estrenos de películas marcan el regreso de algunos de los personajes, actores y directores más reconocidos en el cine. Desde el personaje de Odiseo de la épica griega, hasta las adaptaciones de los cómics de los Vengadores, Spider-Man y Supergirl.

Grandes figuras del cine mundial, como los estadounidenses Christopher Nolan, Ridley Scott, Steven Spielberg y Greta Gerwig, así como el español Pedro Almodóvar, el mexicano Alejandro González Iñárritu y el japonés Hirokazu Koreeda, llevan sus nuevas obras a las salas de cine, los principales festivales y el streaming.



Las películas más esperadas de 2026

Amarga Navidad

El director español Pedro Almodóvar regresa con una nueva historia en la que una mujer es abandonada por su pareja en Navidad.



Cumbres Borrascosas

Jacob Elordi y Margot Robbie protagoniza la nueva adaptación de la novela de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell.



Digger

El mexicano Alejandro González Iñárritu dirige esta película protagonizada por Tom Cruise en la que "el hombre más poderoso del mundo provoca un desastre y se embarca en una misión para demostrar que es el salvador de la humanidad".



Duna: Parte Tres

El cineasta Denis Villeneuve llega con la tercera parte de su saga de "Dune", basada en las novelas del escritor Frank Herbert y protagonizada por Timothée Chalamet, quien recientemente ganó el Globo de Oro a Mejor actor en comedia o musical por su rol en la película "Marty Supremo".



El diablo viste a la moda 2

Mery Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt retoman sus papeles de "El diablo viste a la moda" dos décadas después. "Muestra la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton mientras compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos", se lee en la sinopsis.



El día de la revelación

El director Steven Spielberg regresa al cine de ciencia ficción cuestionándose: "Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías?".



Evil Dead Burn

Una nueva entrega de la saga Evil Dead regresa el terror sobrenatural a las salas de cine.



La Odisea

El cineasta Christopher Nolan vuelve al ruedo después de su éxito con "Oppenheimer", en el que traslada sus habilidades narrativas desde la Segunda Guerra Mundial hasta la antigua Grecia.

Las aventuras de Cliff Booth

El actor Brad Pitt repite su papel de "Érase una vez en Hollywood..." de Quentin Tarantino en esta nueva cinta dirigida por el icónico director David Fincher.



Lookback

El japonés Hirokazu Koreeda, ganador de la Palma de Oro en Cannes, estrena una nueva película en salas de cine este año en el que "dos artistas de manga, el impetuoso Fujino y el solitario Kyomoto, se conocen y desarrollan un vínculo a través de la creación de manga".



Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha

El famoso universo literario regresa a las de cine nuevamente bajo el liderazgo del director Francis Lawrence.



Los Vengadores: Doomsday

El equipo de los vengadores de Marvel se une en una nueva batalla, esta vez en la que otros universos jugarán un papel importante.

Narnia: El Sobrino del Mago

La cineasta detrás de "Barbie", Greta Gerwig, se adentra en el mundo fantástico de Narnia con una nueva adaptación de la saga de libros.

Peaky Blinders: The Inmortal Man

El ganador del premio Óscar Cillian Murphy retoma su papel de Tommy Shelby de las serie "Peaky Blinders".



Scream 7

El director Kevin Williamson trae una nueva entrega de la saga de terror "Scream".



Spider-Man: Un nuevo día

Tom Holland se vuelve a poner el traje del Hombre Araña para una cuarta entrega del trepamuros de Nueva York dentro del universo cinematográfico de Marvel.



Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Tras el éxito de la serie "The Mandalorian", el solitario pistolero y Grogu, conocido en internet como "baby yoda", llegarán a la gran pantalla.



Supergirl

La superhéroe de DC Comics vuelve al cine después de una breve aparición en la película "Superman" (2025).

Super Mario Galaxy: la película

El éxito de "Super Mario Bros: la película" permitió que los famosos personajes de videojuegos regresen con una nueva parte.



The Bride!

La actriz y directora Maggie Gyllenhaal se adentra en el universo de monstruos de Mary Shelley con "La novia", una película protagonizada por Jake Gyllenhaal, Jessie Buckley y Christian Bale.



The Dog Stars

El maestro del cine Ridley Scott regresa a las salas con una nueva película de ciencia ficción protagonizada por Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley.



The Drama

Robert Pattinson y Zendaya protagoniza esta comedia romática dirigida por Kristoffer Borgli.



Toy Story 5

Los estudios Disney-Pixar regresan con una nueva parte de "Toy Story" con los personajes que inauguraron el histórico paso por el cine de este estudio de animación.



Werwulf

Después de su adaptación de "Nosferatu", el cineasta Robert Eggers continúa su recorrido por los clásicos monstruos.