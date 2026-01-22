"Sinners", la película más nominada en la historia de los Premios Óscar: ¿dónde verla?

La película 'Pecadores (Sinners)', del cineasta Ryan Coogler, hizo historia este jueves 22 de enero al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Premios Óscar, con un récord de 16 candidaturas. La cinta de vampiros superó las 14 que ostentaban hasta ahora tres clásicos del cine: 'All About Eve' (1950), 'Titanic' (1997) y 'La La Land' (2016).

Por debajo de 'Sinners' se encuentra 'One Battle after Another', de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguido de 'Marty Supremo', 'Frankenstein' y 'Valor sentimental', que acumularon un total de 9 candidaturas cada una. La película protagonizada por Michael B. Jordan y escrita y dirigida por Coogler ('Pantera Negra') se ambienta en el Misisipi de 1930, y sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados por Jordan, que regresan a su ciudad natal para empezar de cero, solo para descubrir que un mal ancestral les aguarda.



'Sinners' ha sido celebrada por su mirada crítica a la música como un espacio de creación y resistencia, pero también de explotación y apropiación cultural, cuestionando quién se beneficia de los géneros musicales nacidos en comunidades marginadas. La película cumplió con las quinielas de medios especializados quienes apuntaban a que rompería el récord de nominaciones en estos premios que se llevarán a cabo el 15 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.



En total son 24 categorías las que se entregarán en la 98.ª edición de los Premios Óscar. "Cada categoría tiene cinco nominados, excepto Mejor Película, que tiene 10. Las nominaciones a Mejor Película son determinadas por los miembros elegibles de las 19 sedes de la Academia", explicó la organización en un comunicado de prensa. La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California. La ceremonia será televisada en vivo por el canal ABC y en más de 200 territorios de todo el mundo. En Colombia se podrá a través del canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max.

Nominaciones de 'Sinners' en los Premios Óscar

Esta es la lista completa de nominaciones que logró la película 'Sinners' en los Premios Óscar 2026:



Mejor película

Mejor dirección - Ryan Coogler

Mejor guion original - Ryan Coogler

Mejor actor protagónico - Michael B. Jordan

Mejor actriz de reparto - Wunmi Mosaku

Mejor actor de reparto - Delroy Lindo

Mejor fotografía - Autumn Durald Arkapaw

Mejor casting - Francine Maisler

Mejor sonido - Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker

Mejor maquillaje y peinado - Ken Diaz, Michael Fontaine y Shunika Terry

Mejor música original - Ludwig Göransson

Mejor canción original - "I Lied to You" de Ludwig Göransson y Rafhael Saadiq

Mejores efectos visuales - Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean

Mejor diseño de producción - Hannah Beachler y Monique Champagne

Mejor diseño de vestuario - Ruth E. Carter

Mejor montaje - Michael P. Shawver

¿Dónde ver la película 'Pecadores (Sinners)'?

La película tuvo su estreno en salas de cine en abril de 2025 y se convirtió en uno de los lanzamientos más importantes del año, en especial para el género de terror. De acuerdo con datos de Box Office Mojo, 'Sinners' recaudó $368.289.632 en taquilla en todo el mundo, una cifra relevante para una cinta original.

Es posible que la película tenga un reestreno en las salas de cine de algunos países con su hito en las nominaciones a los Premios Óscar. Actualmente la película se puede ver por streaming en la plataforma HBO Max. Además, se puede alquilar en Prime Video o Claro Video, o comprar en Apple TV + y Prime Video.

