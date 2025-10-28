Murió la mamá de Iker, ‘el niño millonario’ que trabajó con Karol G

El pequeño Iker, conocido por su ternura, carisma y por haber acompañado a Karol G durante la promoción de su exitoso álbum 'Mañana será bonito', atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El niño, que se convirtió en sensación internacional en 2022, confirmó el fallecimiento de su madre, Miriam Guadalupe Arizpe García, quien desde hace varios años enfrentaba una enfermedad renal terminal.

La triste noticia fue compartida por sus familiares el 24 de octubre, a través de un comunicado publicado en redes sociales: “Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día de hoy, 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso”.

El mensaje, acompañado de fotografías familiares, también incluyó una petición de respeto y oración: “Gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García. Siempre en nuestros corazones, ‘Mi Lupe’”.



¿De qué murió la mamá de Iker?

Aunque la familia no reveló las causas exactas de su fallecimiento, medios mexicanos recordaron que Miriam padecía riñones poliquísticos hereditarios en fase terminal, una enfermedad degenerativa que le había sido diagnosticada hace más de cinco años. En una entrevista concedida en 2022 al programa Es Show, la abuela de Iker explicó que la mujer se sometía regularmente a hemodiálisis, pero que su cuerpo ya no era candidato para un trasplante. “Hace cinco años le diagnosticaron eso y empezaron una serie de hemodiálisis. Está en fase terminal y solo queda esperar hasta que Dios quiera”.

Los riñones poliquísticos hereditarios son una condición genética en la que se forman múltiples quistes en los riñones, afectando su funcionamiento. Con el tiempo, los órganos pierden la capacidad de filtrar adecuadamente la sangre, lo que puede derivar en insuficiencia renal crónica.

El vínculo entre Iker y su madre se convirtió en una historia de amor que trascendió fronteras. En uno de los videos más recordados, Miriam le preguntó a su hijo qué quería para el Día del Niño. Su respuesta hizo llorar a miles de personas: “Quiero muchas cosas, pero el regalo más grande... quiero que te recuperes, mamá”. Ese gesto de ternura reflejaba la profunda unión entre ambos, una relación que se hizo visible cuando la fama tocó a su puerta.



¿Quién es Iker y cómo se hizo famoso junto a Karol G?

Iker Arizpe, originario de Monterrey, Nuevo León, saltó a la fama en 2022, cuando su simpatía y energía llamaron la atención de Karol G durante una campaña promocional de 'Mañana será bonito'. La artista colombiana lo invitó a participar en videos y eventos digitales donde él, con su sonrisa contagiosa, se robó el corazón de la audiencia.

La interacción entre ambos se volvió viral en TikTok e Instagram: Iker imitaba los gestos de Karol, cantaba fragmentos de sus canciones y la acompañaba en actividades promocionales. Su carisma natural y su manera genuina de expresarse lo convirtieron en un símbolo de alegría y ternura en redes sociales.

El niño pronto acumuló millones de seguidores, y su historia familiar —marcada por la enfermedad de su madre— hizo que el público se sintiera aún más conectado con él. Karol G también mostró su cariño hacia el pequeño, dedicándole mensajes y enviándole regalos. En entrevistas, la cantante lo describió como “un alma bonita que recuerda por qué vale la pena sonreír todos los días”.



La despedida más difícil

La partida de Miriam Guadalupe deja un vacío enorme en la vida de Iker, quien a sus 9 años ha recibido miles de mensajes de apoyo y condolencias de seguidores en todo el mundo. En redes sociales, los fanáticos le han dedicado palabras de aliento, oraciones y dibujos como muestra de afecto.

Hasta el momento, la familia no ha confirmado quién se hará cargo del bienestar del menor, aunque allegados aseguran que se encuentra bajo el cuidado de sus familiares más cercanos en Monterrey.

