En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Murió la mamá de Iker, ‘el niño millonario’ que trabajó con Karol G

Murió la mamá de Iker, ‘el niño millonario’ que trabajó con Karol G

La mamá de Iker padecía una grave enfermedad desde hace varios años. ¿Qué pasará ahora con el niño de 9 años?

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Iker, el niño millonario.jpg
Iker compartió conmovedoras imágenes junto a su mamá para despedirla -
Fotos: @iker.elmillonario

Publicidad

Publicidad

Publicidad