Raphael llega hoy a Netflix con ‘Aquel’, la bioserie realizada junto a Caracol Televisión

Hablar de Raphael es referirse a una de las leyendas más colosales de la música en español. Durante más de seis décadas, el intérprete ha conquistado los escenarios más exigentes del planeta, ha recorrido el mundo entero y ha construido una trayectoria impecable que lo transformó en un ídolo indiscutible para múltiples generaciones. Ahora, el célebre artista abre las puertas de su vida privada y profesional en 'Aquel', la serie biográfica oficial que se estrena este 9 de octubre en la plataforma Netflix. La megaproducción marca un hito sin precedentes al contar con la plena confianza de la estrella en Caracol Televisión para relatar su historia ante una audiencia global.

La realización de la bioserie es el fruto del trabajo conjunto entre DLO Producciones y Caracol Televisión para Netflix. Esta unión estratégica entre España y Colombia congrega a tres verdaderos titanes del sector audiovisual, demostrando no solo el carácter universal del cantante, sino también el alcance internacional y la madurez de la industria audiovisual colombiana.

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Para Caracol Televisión, este proyecto representa la punta de lanza de su estrategia de internacionalización corporativa, significando su primer gran impacto en el mercado europeo con el objetivo de consolidar la marca en territorios de ultramar. La elección de la cadena no fue casual: Raphael y su equipo directivo hallaron en la experiencia del canal colombiano el respaldo idóneo para construir un relato humano, cálido y cercano que lograra trascender la simple imagen pública del ídolo.



¿De qué trata la serie de Raphael en Netflix?

Lejos de ser un espectador pasivo, la estrella española estuvo involucrada durante años en la gestación del proyecto, participando activamente desde el desarrollo conceptual de la historia hasta la construcción minuciosa de cada personaje. Este proceso creativo se cimentó sobre una sólida confianza mutua entre el artista y el equipo de producción, guionistas y los tres directores a cargo, garantizando una supervisión integral de la música, el montaje y la ambientación.



#Entretenimiento | Raphael abre las puertas de su vida en 'Aquel', la serie biográfica que llega hoy a Netflix; una producción en la que el artista confío en Caracol Televisión para contar su historia al mundo.



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Asimismo, esta colaboración posee un profundo componente emocional ligado a Colombia. A lo largo de varias décadas, el cantante ha mantenido una relación entrañable con el público de dicho país, marcando la memoria musical de generaciones a través de multitudinarios conciertos y visitas recurrentes. Por ello, depositar la narrativa de su existencia en manos de una empresa colombiana constituye un gesto de afecto hacia la tierra que tanto cariño le ha brindado. El propio Raphael confesó que presenciar pasajes de su pasado y verse representado en pantalla resulta una vivencia altamente emotiva, compleja e interesante.



Serie de Raphael en Netflix: actores, producción y participación de Caracol Televisión

Para encarnar las distintas etapas de su intensa vida, la producción convocó a un elenco de primer orden. El actor Javier Morgade asumió el desafío de personificar a Raphael durante sus años de juventud, reviviendo hitos como sus comienzos musicales y su paso por el festival de Eurovisión. Por su parte, Carlos Santos lo interpreta en su etapa de madurez artística y personal. Asumir el papel implicó para los actores tanto un gran regalo como un reto cargado de presión, sabiendo que cada aspecto de su actuación estaba bajo el escrutinio del entorno del artista. De hecho, las jornadas de grabación contaron con la presencia diaria de Jacobo, hijo del cantante, quien supervisó minuciosamente el trabajo en el set de rodaje.

Diseñada a la altura del mito, la producción coloca la voz inconfundible del intérprete, sus grandes éxitos, su personalidad y su asombrosa vigencia como los grandes protagonistas de la pantalla. La serie convierte una vida ovacionada en auditorios de España, Colombia y el mundo en un fenómeno audiovisual de alcance planetario. Definida como una historia llena de pasión, esfuerzo, amor y música, Aquel se perfila para marcar un antes y un después dentro de las producciones biográficas. Su llegada a Netflix este 9 de octubre será la oportunidad perfecta para continuar aplaudiendo la leyenda del 'Divo de Linares'.

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