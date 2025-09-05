Publicidad

ENTRETENIMIENTO  / Shakira y Antonio de la Rúa se estarían dando segunda oportunidad, asegura prensa internacional

Shakira y Antonio de la Rúa se estarían dando segunda oportunidad, asegura prensa internacional

La reciente cercanía entre Shakira y Antonio de la Rúa sigue generando rumores de reconciliación amorosa. Estas serían las pruebas según un medio internacional.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 05, 2025 11:55 a. m.
Antonio de la Rúa y Shakira
Antonio de la Rúa y Shakira en 2009 -
Foto: AFP