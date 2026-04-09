"The Boys", última temporada: llega el final de la comedia negra de los superhéroes

La serie de televisión "The Boys" llegó este 8 de abril con los primeros dos episodios de su quinta y última temporada, que estrenará su capítulo final el 20 de mayo. La producción televisiva se convirtió en una de las series insignia de la plataforma de streaming Prime Video con un estilo poco común para un historia de superhéroes, en la que la comedia negra y lo políticamente incorrecto fueron protagonistas.



¿De qué trata la quinta temporada de "The Boys"?

"En la quinta y última temporada, el mundo de Homelander (Antony Starr) está completamente sometido a sus caprichos erráticos y egocéntricos. Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso) y Frenchie (Tomer Capone) están prisioneros en un 'Campo de la Libertad'. Annie (Erin Moriarty) lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los superhéroes", se lee en la sinopsis de esta nueva parte de la serie.



Por su parte, el personaje de Kimiko, interpretado por Karen Fukuhara, sigue sin aparecer. "Cuando Butcher (Karl Urban) reaparece, dispuesto a usar un virus que aniquilará a todos los superhéroes, desencadena una serie de eventos que cambiarán el mundo y a todos sus habitantes para siempre. Es el clímax. Se avecinan grandes cambios", revelan en lo que se podrá ver en esta temporada de "The Boys". La exitosa serie de televisión está basada en el cómic del New York Times de Garth Ennis y Darick Robertson, quienes también son productores ejecutivos, y fue desarrollada por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke.

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En una entrevista para The Hollywood Reporter, Kripke reveló que sentía ansiedad con el final de la serie que lideró durante cinco temporadas. "Esperamos que estemos a la altura. Es muy difícil hacer un final. Los fans juzgarán la serie retrospectivamente según cómo se sientan con el final. Si no lo logramos, sin duda dirán: Bueno, la serie no fue tan buena como pensábamos. Y es casi como si estuvieras tratando de asegurar tu legado con estos finales. Además, es el primer final que hago, así que no tengo ninguna experiencia. Por eso, estoy ansioso y preparándome para lo que viene", explicó el guionista.



El showrunner de la serie también reveló que son conscientes de que la gente piense que la serie es cínica o distópica. "Nos esforzamos mucho —como grupo de guionistas que somos optimistas— por hacer de la esperanza uno de los temas principales de esta temporada. Es decir, estar en las peores circunstancias posibles sin rendirse, sin volverse cínicos, sin ignorar la realidad. Y esa es la verdadera lucha de los personajes", explicó.

La serie tuvo un éxito lo suficientemente potente para dejar establecido todo un universo de personajes que se seguirá explorando, como "Gen V", serie enfocada en jóvenes con poderes en la única universidad de Estados Unidos dirigida por la temible Vought International. Asimismo, en 2022 se estrenó la miniserie animada "The Boys: Diabolical". Otra producción que llegará pronto es "Vought Rising", que sigue los orígenes de la compañía en la década de 1950, mostrando las primeras hazañas de Soldier Boy y las diabólicas maniobras de Stormfront.



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