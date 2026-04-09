Murió querido actor de "Juego de Tronos" a los 35 años: "No hay palabras"

El actor norirlandés Michael Patrick murió el pasado 7 de abril a los 35 años. La muerte del intérprete fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, a través de las redes sociales de ambos. El actor, reconocido por su trabajo en el teatro británico, así como su participación en importantes series y películas, falleció luego de batallar contra una dura enfermedad durante más de tres años.



"Anoche, Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte (...) Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos", se lee en un texto acompañado por una fotografía en la que se ve al actor junto a su esposa. "No hay palabras para describir nuestro profundo dolor", agregaron.



¿Quién era Michael Patrick?

El actor Michael Patrick era originario de la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte. "Se formó en la Academia de Artes Teatrales Mountview de Londres, después de estudiar ciencias en la Universidad de Cambridge. Mientras estuvo en Cambridge actuó con la famosa compañía de comedia 'Cambridge Footlights'. También fue miembro del National Youth Theatre del Reino Unido. La serie de la BBC 'My Left Nut', que Michael coescribió con Oisín Kearney, está basada en las propias experiencias de Michael cuando era adolescente", se lee en su biografía en la plataforma especializada de cine y series IMDb.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según había el mismo actor, en febrero de 2023 fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), lo que fue provocando su deterioro físico. A pesar de su estado de salud, el intérprete continuó actuando y escribiendo. "Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo durante los últimos años de su enfermedad, sino cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo", escribió la esposa de Patrick.

La mujer agregó en el mensaje una cita de Brendan Behan que le gustaba mucho a su esposo: “Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”. El actor se encontraba en diversos tratamientos para manejar su enfermedad. Su familia tenía disponible una página en GoFundMe para costear los tratamientos y las demás necesidades médicas del actor.



El pasado 6 de febrero habían hecho la última actualización, contando que Michael Patrick había terminado un ingreso en el hospital, "donde numerosos miembros de los equipos multidisciplinarios de cuidados intensivos, cirugía, neurología, logopedia, terapia ocupacional y fisioterapia, entre otros, pudieron evaluar su estado y planificar el tratamiento".



La familia y amigos del actor revelaron que el último examen físico realizado por el neurólogo mostró un rápido deterioro de su fuerza, especialmente en el cuello y los músculos respiratorios. "A pesar de la mejoría en los músculos de las piernas. Esto aumenta aún más el riesgo para su vida derivado de la intervención y el tiempo de recuperación (...) El neurólogo pudo proporcionarnos una estimación actualizada de su esperanza de vida. Según su último deterioro, le quedan aproximadamente doce meses. Esperamos que el ensayo clínico del fármaco pueda prolongar este efecto, pero debemos ser realistas".

Publicidad

El actor fue ganador de dos premios con su serie "My Left Nut", obteniendo Mejor serie drama en la Royal Television Society Northern Ireland Awards y Mejor guion en la Royal Television Society Yorkshire Awards. El intérprete también apareció en diversas producciones de cine, televisión y teatro, entre las que se destacan la serie de HBO "Juego de Tronos", "Blue Lights" y "This Town".