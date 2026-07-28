The Strokes presenta su nuevo álbum 'Reality Awaits', previo a su regreso a Colombia

Este año la banda estadounidense The Strokes está celebrando el vigésimo quinto aniversario de su legendario debut 'Is This It?', pero como muestra de su vigencia más allá de los éxitos de siempre, la agrupación decidió volver a la escena con nueva música. Los músicos vuelven a encender el rock alternativo con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, titulado 'Reality Awaits', una producción que llega tras seis años de silencio discográfico desde el aclamado 'The New Abnormal' de 2020.

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El lanzamiento de este nuevo trabajo musical llega con el anuncio de su primer concierto en solitario en Bogotá, un hecho que representa un hito sin precedentes en la relación de la banda con el país.



Así suena el nuevo álbum de The Strokes

El séptimo álbum de la agrupación, que ya disponible en plataformas digitales, CD y vinilo, es una obra compuesta por nueve canciones que transitan entre lo emocionante, lo enigmático y lo experimental. Para este disco la banda trabajó con el productor Rick Rubin y el disco fue grabado en Costa Rica, además de otros estudios alrededor del mundo.

El disco ha sido considerado por la crítica una evolución clara en el sonido del quinteto y Albert Hammond Jr., guitarrista de la banda, no ha dudado en calificarlo como su álbum favorito hasta la fecha. Entre los detalles más destacados de la producción se encuentra el uso de efectos vocales tipo vocoder por parte de Julian Casablancas, un recurso que ha generado debate entre los seguidores.



'Reality Awaits' abre con 'Psycho Shit', una pieza que aborda temas como el imperialismo corporativo, y también cuenta con sencillos 'Going Shopping', cuyo video es protagonizado por Walton Goggins, y el tema 'Falling Out of Love', el cual presentaron recientemente en televisión internacional. Estéticamente, el disco es también una pieza de colección para los fans porque su portada presenta la obra 'Untitled' (Cowboy) (1989) del reconocido artista Richard Prince.



¿Cuándo es el concierto de The Strokes en Colombia?

Para el público colombiano, la espera por ver a Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti en su show propio es cada vez menos larga. El concierto se llevará a cabo el 2 de diciembre de 2026 en el Coliseo Medplus de Bogotá. A diferencia de sus visitas previas, que ocurrieron bajo el formato de festivales, esta será la primera vez que la banda se presente en solitario en la capital colombiana, lo que garantiza un repertorio más extenso y una atmósfera íntima para sus seguidores más acérrimos.

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La velada no vendrá sola, ya que se ha confirmado a la talentosa Courtney Barnett como la invitada de lujo encargada de abrir el espectáculo. Esta fecha forma parte de una gira sudamericana que también incluirá presentaciones en Lima, y cierres destacados en las ediciones de Primavera Sound en Santiago, Buenos Aires y São Paulo.

El proceso de venta, gestionado a través de Ticketmaster.co, ha definido un cronograma claro para los interesados. Tras una preventa exclusiva para clientes de Bancos Aval en mayo, la venta general se habilitó con una amplia gama de precios para asegurar el acceso a diferentes sectores del público:



Localidades más accesibles: Los precios iniciaron desde los $228.000 en las secciones 105-108 (Etapa 1).

Los precios iniciaron desde los en las secciones 105-108 (Etapa 1). Zonas VIP y Platea: La Platea 1 se situó entre los $485.000 y 545.000, mientras que las ubicaciones más exclusivas (secciones 118 y 120) alcanzaron los 665.000 en su etapa final.

La se situó entre los $485.000 y 545.000, mientras que las ubicaciones más exclusivas (secciones 118 y 120) alcanzaron los 665.000 en su etapa final. Zonas para menores: El evento habilitó sectores específicos (como la 115 y 117) para que los fans más jóvenes puedan ser parte de esta experiencia histórica.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co