Investigan filtración de la película La Odisea tras una difusión ilegal en redes sociales

Universal Pictures activó sus protocolos de retirada y anunció que buscará todas las vías legales disponibles después de que una copia no autorizada de alta calidad de La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, fuera difundida en internet y alcanzara millones de visualizaciones antes de ser eliminada.



"Nos enteramos de la publicación no autorizada de la película e inmediatamente iniciamos los protocolos de retirada", indicó Universal Pictures en un comunicado divulgado por el portal especializado Variety El estudio aseguró que se toman muy en serio "la violación de derechos de autor y perseguiremos todos los recursos apropiados para proteger nuestro contenido y nuestros derechos de propiedad intelectual".

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La copia apareció durante el fin de semana en la red social X, donde una publicación que compartía el largometraje llegó a superar los 2,1 millones de visualizaciones unas horas antes de ser retirada y de que la cuenta responsable fuera suspendida. El estudio no ha informado públicamente sobre el origen de la filtración ni ha confirmado detalles sobre una eventual investigación interna.

La filtración ocurre mientras la película continúa como líder de taquilla. La cinta dirigida por el británico Christopher Nolan superó los 600 millones de dólares de recaudación mundial en sus primeros diez días y se mantuvo en el primer puesto del mercado estadounidense tras un estreno global de 264 millones de dólares, el mayor debut de la carrera del cineasta.



¿Dónde ver La Odisea en IMAX en Colombia?

Esta es además la primera superproducción en usar cámaras IMAX con película de 70 milímetros, el doble del formato estándar, y está concebida para ser proyectada de manera óptima en un tipo de cines muy escasos. Apenas cuarenta salas en el mundo pueden hacerlo, repartidas entre Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Bélgica, Francia y República Checa. No obstante, este monumental retrato de la pequeñez humana frente al designo de los dioses se podrá disfrutar de un modo ligeramente menos perfecto en el resto del mundo.



De acuerdo con el director, el formato de cine IMAX lo ha cautivado desde su infancia. "Cuando era niño, fui al Museo de Ciencias e Industria de Chicago y vi películas en formato Omnimax. También solía ir al parque temático Great America, a las afueras de Chicago, a ver películas en IMAX. Cada vez que veía una de esas películas, sentía la misma emoción. Y también me preguntaba: ¿y si se hiciera una película de ficción de esa manera? No sólo un gran documental, como el increíble trabajo que el director Toni Myers hizo acerca del programa espacial. ¿Y si se hiciera una película de acción de Hollywood de esa manera? Por eso, para mí ha sido un sueño que tengo desde que tenía unos 16 años: rodar una película completa en IMAX”, recuerda el cineasta.



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