Soda Stereo Ecos regresa a Colombia: fechas, ciudades y precios de las entradas

Luego de causar revuelo mundial y opiniones divididas, el show de Soda Stereo Ecos logró una jornada exitosa en Bogotá con tres fechas inolvidables para los fans en mayo de este año. La conexión del grupo argentino con los colombianos sigue siendo tan grande que a los músicos han decidido confirmar un nuevo espectáculo en la capital del país.

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Este anuncio demuestra que, definitivamente, el eco de una de las bandas más influyentes del rock en español se niega a apagarse y su vocalista Gustavo Cerati sigue causando emociones reales a miles de personas, incluso cuando es su holograma el que está en el escenario. El premio para los fans colombianos, que agotaron entradas durante tres noches seguidas, es recibir dos veces más a Zeta Bossio, Charly Alberti y el eco de la figura de Cerati.



¿Cuándo será la nueva fecha de Soda Stereo Ecos en Colombia?

El espectáculo Soda Stereo Ecos regresará a Bogotá para una nueva noche histórica el próximo 10 de diciembre en el Movistar Arena. Pero el show no se quedará solo en Bogotá, también llegará a la capital antioqueña, Medellín, el 12 de diciembre en La Macarena.

Para este nuevo encuentro el 10 de diciembre, los interesados deben estar atentos al calendario de ventas. La venta general de entradas comenzará este 31 de julio a través de la plataforma oficial Tuboleta.com. Aunque los precios específicos para esta nueva fecha no han sido detallados en los comunicados recientes, se recomienda a los asistentes tener lista su aplicación TuBoleta Pass para el ingreso digital el día del evento.



Los precios para el evento en Bogotá son:



Piso 2 (207 – 213): $565.000

Piso 2 (204 – 206 & 214 – 216): $435.000

Platea: $353.000

Piso 2 (203 & 217): $318.000

Piso 3 (307 – 313): $270.000

Piso 3 (304 – 306 & 314 – 316): $235.000

Tribuna Fan Sur: $353.000

Para Medellín la venta de boletería eserá través de la plataforma oficial de TaquillaLive.



¿Qué es Soda Stereo Ecos?

Soda Stereo ECOS no es un tributo convencional, se trata de una experiencia de vanguardia que combina música y tecnología para reunir en un mismo escenario a la alineación histórica: Zeta Bosio, Charly Alberti y la figura del legendario Gustavo Cerati.



La producción ha sido enfática en que el espectáculo se apoya en la última tecnología disponible, pero con una base puramente humana. El holograma hiperrealista de Gustavo Cerati no fue creado con inteligencia artificial ni actores de doblaje. En su lugar, se utilizaron cientos de horas de archivo de las giras de 1997 y 2007, junto con los audios originales de las grabaciones en vivo de su voz y su guitarra.

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En el escenario, la experiencia se siente viva porque Zeta Bosio y Charly Alberti tocan sus instrumentos en tiempo real, mientras la figura digital de Cerati se mueve, canta y reacciona a las luces del show de manera orgánica. El espectáculo dura aproximadamente hora y media y recorre un setlist de 19 canciones emblemáticas, incluyendo hitos como 'Persiana Americana', 'En la ciudad de la furia' y 'De música ligera'.

Uno de los momentos más innovadores del show ocurre cuando se solicita al público el uso de gafas 3D (entregadas al ingreso) para canciones específicas como 'Cuando pase el temblor' y 'Primavera 0', elevando el concierto a una experiencia sensorial avanzada.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co