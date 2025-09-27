En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
PACTO HISTÓRICO
HOTEL EN SAN ANDRÉS
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Un poeta, película colombiana, logra premio en Festival de Cine de San Sebastián

Un poeta, película colombiana, logra premio en Festival de Cine de San Sebastián

El cine colombiano brilla nuevamente en San Sebastián, donde la película del director Simón Mesa Soto obtuvo un importante premio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Un poeta
Un poeta, película colombiana, logra premio en Festival de cine de San Sebastián -
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad