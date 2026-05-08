Vea el tráiler del documental de James Rodríguez: detalles y fecha de estreno en Netflix

James Rodríguez, el ‘10’ de Colombia abrió su corazón en un documental para Netflix en el que muestra el lado más sensible de su historia, sus luchas personales y deportivas, así como el recorrido que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas más importantes del país.



La plataforma presentó el tráiler oficial de James, una producción centrada en la vida y carrera de James Rodríguez, quien revela detalles inéditos de su vida desde muy joven y su ascenso a la élite del fútbol mundial.

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La serie documental, clasificada para mayores de 16 años, repasa distintos momentos que marcaron la trayectoria del volante colombiano, desde sus primeros sueños como futbolista hasta la presión mediática que ha enfrentado durante sus años en algunos de los clubes más importantes del mundo.

En las imágenes del adelanto, el jugador aparece hablando sobre el peso que ha significado portar la camiseta de la Selección Colombia.



El lanzamiento rápidamente provocó reacciones entre los aficionados. “Me parte el alma cuando James dice: ‘Si Colombia gana es el equipo, pero si Colombia pierde soy yo’. James no te mereces esos comentarios, no nos mereces, todo lo que has hecho por tu país y aún así hay gente que te critica”, escribió una usuaria en redes sociales tras la publicación del tráiler.



¿Cuándo se estrena el documental de James Rodríguez?

Netflix confirmó que James llegará a la plataforma el 21 de mayo de 2026.



Además de los testimonios de James Rodríguez, el documental incluye la participación de varias personas que han acompañado su camino tanto dentro como fuera de las canchas.

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Entre ellas aparecen su madre, entrenadores y referentes del fútbol colombiano e internacional como José Pékerman, Marcelo Viera David Ospina, Radamel Falcao García y Néstor Lorenzo, quienes hablan sobre la evolución del mediocampista.

El paso por Real Madrid y las dificultades de la fama

Otro de los temas que aborda el documental es su paso por el Real Madrid CF, uno de los momentos más importantes de su carrera. En el avance, James recuerda la magnitud de aquella oportunidad con una frase que resume la presión de ese momento: “El tren de Real Madrid pasa una vez y lo tengo que coger”.

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El documental además repasa etapas difíciles de su carrera deportiva, incluyendo cuestionamientos sobre su rendimiento y decisiones futbolísticas tras su paso por equipos europeos. “Ahí todo empieza a irse abajo”, se menciona en una de las escenas.



La relación de James con Colombia

Uno de los aspectos más emotivos de la producción es la relación del jugador con la Selección Colombia y con el país. En varios fragmentos del tráiler, el futbolista habla sobre lo que significa defender los colores nacionales.

“Cada partido que yo juego con Colombia es un sueño”, afirma James durante el documental. Más adelante agrega: “Defenderé a mi país hasta que no pueda más”.



Vea el trailer oficial de James