ENTRETENIMIENTO

Westcol revela la millonada que gana al mes solo por hacer transmisiones en vivo: "Es mucho dinero"

Aunque la suma es muy alta, el streamer aseguró que "gasta más de lo que gana" debido a responsabilidades familiares, pagos de arriendo y más. Según Westcol, paga un alquiler de $20 millones.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de oct, 2025
Westcol revela la millonada que gana al mes solo por hacer transmisiones en vivo
Foto: @westcol

