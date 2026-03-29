Cinco señales de que su pareja podría estar siendo infiel, según estudios internacionales

La infidelidad sigue siendo uno de los fenómenos más complejos y dolorosos en las relaciones de pareja. De acuerdo con la American Association for Marriage and Family Therapy, se trata de “uno de los problemas más frecuentes que abordan los terapeutas” y también “uno de los más difíciles de tratar”.



Las cifras reflejan su impacto: encuestas citadas por esta organización indican que el 15 % de las mujeres y el 25 % de los hombres han tenido relaciones sexuales fuera de su relación estable, proporción que aumenta cuando se incluyen vínculos emocionales.

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En Colombia, el 48 % de las personas asegura haber tenido experiencias en relaciones no monogámicas. La infidelidad lidera con un 31 %, seguida por relaciones abiertas (19 %) y tríadas (15 %). También figuran la anarquía relacional y la polifidelidad (14 % cada una), el poliamor (12 %), el intercambio de parejas (11 %) y la poligamia (9 %), según estudio de Gleeden, la app de citas no monógamas líder en Latinoamérica.



1. No expresa sentirse feliz en la relación

Una de las señales más importantes es la insatisfacción constante. Esto significa que quizás hay situaciones en la relación que ya no funciona como antes: hay discusiones frecuentes, poco interés en compartir o sensación de distancia.

Un estudio internacional encontró que la infidelidad está fuertemente relacionada con la “insatisfacción marital” . En palabras simples: cuando una persona no se siente bien en su relación, es más probable que busque algo fuera, ante estas señales lo más recomendable es mantener una comunicación constante.



Además, los expertos explican que una relación sana necesita equilibrio. Si una persona siente que da más de lo que recibe durante mucho tiempo, puede aparecer frustración y otros sentimientos negativos.



2. Hay secretos y cambios en la forma de comunicarse

Otra señal común en una persona infiel es el secretismo. Esto puede verse en actitudes como esconder el celular, cambiar contraseñas o evitar hablar de ciertas personas.



Hoy en día, muchos casos de infidelidad empiezan como según la American Association for Marriage and Family Therapy, “aventuras emocionales”. Esto ocurre cuando alguien desarrolla una conexión muy cercana con otra persona, incluso sin contacto físico.

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Según los especialistas, estas relaciones se caracterizan por:



Más confianza emocional con alguien externo que con la pareja

Ocultar conversaciones

Posible atracción

3. Cambios en la personalidad o en la forma de actuar

Los estudios también muestran que ciertos rasgos personales influyen. Por ejemplo, el mismo análisis encontró que el neuroticismo (personas más inestables emocionalmente) está relacionado con mayor probabilidad de infidelidad.

Esto no significa que alguien con ese rasgo será infiel, pero sí que puede reaccionar de forma impulsiva o buscar salidas rápidas a sus problemas.

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Además, los expertos mencionan la baja autoestima. En términos simples, algunas personas buscan fuera de la relación la atención o validación que no sienten internamente.



4. Momentos difíciles o cambios importantes en la vida

Las etapas de cambio también pueden influir. Por ejemplo, el estudio encontró que los hombres tenían más probabilidad de ser infieles cuando su pareja estaba embarazada .

Esto no significa que siempre ocurra, pero sí muestra que momentos como:



Tener hijos

Cambios en la rutina

Nuevas responsabilidades

Dificultades

Pueden generar distancia en la pareja si no se manejan bien. Los especialistas explican que estas etapas pueden afectar la conexión emocional y física.



5. Distanciamiento afectivo y falta de conexión

La falta de afecto y conexión emocional es otra señal. El organismo señala que entre las causas de la infidelidad se encuentran “carencias en la relación, como la falta de afecto”. Este distanciamiento puede reflejarse en menor interés por compartir tiempo, reducción del contacto físico o pérdida de complicidad.

A esto se suma que algunas personas reescriben la historia de la relación para justificar su conducta, comparando “un amor prohibido” idealizado con la rutina de una relación estable, lo que profundiza el desapego.

Detectar estas señales no implica una confirmación automática de infidelidad, pero sí puede alertar sobre problemas de fondo. La evidencia coincide en que se trata de un fenómeno multifactorial, donde influyen variables individuales, relacionales y contextuales.

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Pese a su impacto, los expertos subrayan que no todo está perdido. La American Association for Marriage and Family Therapy destaca que “la mayoría de las relaciones no solo sobreviven a la infidelidad, sino que […] muchos matrimonios se fortalecen y se vuelven más íntimos después de la terapia de pareja”.

En ese sentido, más que centrarse únicamente en la sospecha, los especialistas recomiendan abordar las causas profundas, fortalecer la comunicación y, cuando sea necesario, acudir a ayuda profesional.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co