ESTILO DE VIDA  / Últimos días para participar en el Concurso Nacional de Escritura 2025: cómo inscribirse

Últimos días para participar en el Concurso Nacional de Escritura 2025: cómo inscribirse

Niños, jóvenes y adultos podrán participar en el Concurso Nacional de Escritura con cuentos o ensayos de hasta 1.000 palabras. Vea aquí cómo postularse a la iniciativa.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de oct, 2025
El Concurso Nacional de Escritura 2025 amplía su convocatoria
Este es un espacio para quienes buscan narrar sus experiencias, ideas o ficciones relacionadas con la paz. -
Freepik

