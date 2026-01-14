Confirman cambios en 2026 para renovar la visa americana si la tramitó siendo menor de 14 años

El Departamento de Estado de Estados Unidos endureció desde el segundo semestre de 2025 las reglas para la exención de entrevistas en visas americanas de no inmigrante, reduciendo de manera significativa los casos en los que los solicitantes pueden omitir la cita presencial ante un oficial consular. El cambio impacta de forma directa a niños, niñas y adolescentes que antes podían renovar su visa sin presentarse ante un oficial consular. (Puede leer: EE. UU. suspende tramitación de visas de inmigrante a 75 países: Colombia incluida, según Fox News)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la exención automática para menores de 14 años y adultos mayores de 79, quienes durante años pudieron tramitar su visa sin entrevista en la mayoría de los casos. Con la nueva normativa, la regla general será que todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante deberán asistir a entrevista, independientemente de su edad, salvo contadas excepciones.



Cambios para renovar la visa americana si la tramitó siendo menor de 14 años

El cambio anunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos implica que los menores volverán a ser evaluados directamente por un oficial consular, algo que en los últimos años no era habitual para renovaciones. Este proceso incluye el desplazamiento, la toma de huellas, verificación de identidad y revisión directa de la información. Tenga en cuenta que las citas para la visa americana suelen tener alta demanda, especialmente en países como Colombia.

Estas actualizaciones, que comenzaron a regir desde septiembre y octubre de 2025, tendrán un impacto más amplio en 2026, cuando miles de visas emitidas durante la pandemia o en años anteriores empiecen a vencer. Muchos de esos documentos fueron otorgados a menores sin entrevista, bajo esquemas de exención hoy eliminados. Esto significa que adolescentes que viajan regularmente a Estados Unidos por turismo, visitas familiares, intercambios culturales o actividades académicas cortas, deberán enfrentar un proceso más similar al de un solicitante adulto.

Publicidad

Las embajadas han advertido que, debido al incremento de personas que ahora requerirán entrevista, la disponibilidad de citas seguirá siendo limitada, por lo que recomiendan iniciar los trámites con varios meses de anticipación.

Publicidad

El Departamento de Estado justificó estos cambios como parte de un ajuste global en sus procedimientos de visado, enfocado en reforzar los controles y estandarizar criterios. Además, también aclaró que "los funcionarios consulares podrían requerir entrevistas personales según el caso y por cualquier motivo. Los solicitantes deben consultar los sitios web de las embajadas y consulados para obtener información más detallada", se lee en el comunicado.

Esto implica que, en 2026, la mayoría de niños, niñas y adolescentes que renueven visa deberán presentarse personalmente en la embajada o consulado correspondiente, incluso si ya contaron con una visa estadounidense anteriormente.



¿Qué categorías seguirán exentas?

Las autoridades estadounidenses establecieron un grupo limitado de solicitantes que aún podrían quedar exentos de entrevista. Entre ellos se encuentran quienes solicitan visas de tipo diplomático u oficial y ciertas categorías específicas, como A-1, A-2, C-3 (en casos puntuales), G-1 a G-4, NATO 1 a 6 y TECRO E-1.

La principal excepción que se mantiene es para algunas renovaciones de visa, especialmente de turismo y negocios (B-1, B-2 o B1/B2), siempre que se cumplan requisitos estrictos autorizados por la Embajada. También se incorporó la visa H-2A en condiciones similares.

Para que una persona pueda renovar su visa sin entrevista, la solicitud debe presentarse dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior. Además, esa visa debió haberse emitido con validez completa (en el caso de los ciudadanos colombianos, usualmente 10 años) y el solicitante debía tener al menos 18 años al momento en que fue otorgada.

Publicidad

A estos requisitos se suman otros criterios obligatorios: presentar la solicitud en el país de nacionalidad o residencia habitual, no haber tenido rechazos de visa sin resolver y no presentar posibles causales de inadmisibilidad. Aun cuando se cumplan todas estas condiciones, los oficiales consulares conservan la facultad de exigir una entrevista presencial en cualquier caso.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co