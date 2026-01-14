EE. UU. suspende tramitación de visas de inmigrante a 75 países: Colombia incluida, según Fox News

Estados Unidos anunció este miércoles que suspende la tramitación de visados de inmigrantes, es decir los visados de mudanza permanente, de 75 países, en lo que se enmarca como la medida más reciente del presidente Donald Trump contra los extranjeros que desean ingresar a ese país. "Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados de 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán", publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X, con un enlace a un artículo de Fox News en el que se afirma que la medida afectará los visados de inmigrante, pero no turísticos o de negocios. En ese listado aparece Colombia.

La noticia fue revelada en exclusiva por Fox News, que publicó detalles de un memorando del Departamento de Estado con esa medida, que "ordena a los funcionarios consulares rechazar visas según la ley vigente mientras el Departamento reevalúa los procedimientos de selección y verificación", se lee en la noticia de ese medio, que detalla también que la suspensión comenzará a partir de este 21 de enero y se mantendrá indefinidamente hasta que el Departamento reevalúe el procesamiento de visas.

La administración Trump no ha ocultado su deseo de reducir la migración de personas que no son de ascendencia europea. Por ejemplo, ha descrito a los somalíes, una de las nacionalidades incluidas en la lista, como "basura" que debería "volver al lugar de donde vino" y, en cambio, ha dicho que está abierto a que los escandinavos se trasladen a Estados Unidos.



El Departamento de Estado dijo este lunes que ha revocado más de 100.000 visados desde el regreso de Trump, un cifra que se atribuye como un récord en un año. El Departamento de Seguridad Nacional, además, afirmó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605.000 personas y que otras 2,5 millones se han marchado por su cuenta.



Si bien esta última medida no afecta a los visados turísticos o de negocios, la administración Trump sí se ha comprometido a examinar el historial de todos los solicitantes en redes sociales.

Cabe mencionar que, según un informe publicado este martes por el Instituto Brookings que destaca las consecuencias de la política migratoria de Trump, Estados Unidos registró una inmigración neta negativa en 2025 por primera vez en décadas, con más migrantes abandonando el país de los que entraron. El reporte sugiere que la inmigración neta, la diferencia entre los migrantes que entran y los que salen del país, arrojaría un saldo negativo de entre 10.000 y 295.000 migrantes menos en 2025, por lo que Estados Unidos habría perdido población inmigrante. "La reducción de la migración frenará el crecimiento de la fuerza laboral, el gasto de los consumidores y el producto interno bruto (PIB)", alerta el estudio.

La lista de los 75 países

Según la nota de prensa que publica Fox News, en la lista de países aparece Colombia, así como varios países de América Latina, Asia, África y Europa.

"La lista completa de países incluye Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen".

