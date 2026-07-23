Cantante Churo Díaz es imputado por el presunto abuso de una menor de edad: no aceptó cargos

Este jueves 23 de julio la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Jorge Iván Díaz, conocido en el mundo artístico como Churo Díaz, por los delitos de acceso carnal abusivo y acto sexual en con menor de 14 años. El artista no aceptó los cargos y el ente acusador pidió medida de aseguramiento en su contra. La decisión del juez se conocerá en los próximos días.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al parecer, los hechos ocurrieron en el año 2014 cuando el cantante presuntamente cometió el abuso contra una menor que estaba bajo su cuidado.



Churo Díaz se refiere a las acusaciones en su contra

Días previos a la imputación de cargos, el cantante vallenato se refirió a las acusaciones en su contra y dijo que “no me voy a dejar extorsionar, ni me voy a dejar estafar. Lo que está pasando va a pasar y tenía que pasar porque Dios lo quiere así. Estén tranquilos, hay Churismo para mucho rato”

Agregó: "Gracias a Dios y a la justicia colombiana, porque esto lo define la justicia, no la boca del pueblo ni de la gente". También lanzó acusaciones contra la persona que, según él, estaría inculpándolo. “No hay plata. Si quiere plata, póngase a trabajar, compre una carretilla y venda plátano y aguacate (...) aquí el delincuente es otro. Fueron 500 personas que estafó y robó, yo no”, puntualizó.



La decisión dle juez de si Churo Díaz irá o no a la cárcel mientras se adelantan las investigaciones en su contra para establecer su responsabilidad en este caso de abuso será el próximo martes 28 de julio.



¿Cómo denunciar abuso sexual y maltrato infantil?

En Colombia, la denuncia del maltrato infantil y el abuso sexual es un mecanismo fundamental para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cualquier persona que conozca, presencie o sospeche una situación de violencia contra un menor de edad puede informar a las autoridades, sin necesidad de ser familiar de la víctima ni de contar con pruebas concluyentes. Las entidades competentes son las encargadas de investigar los hechos y adoptar las medidas de protección necesarias.



La principal vía de atención es la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un servicio gratuito disponible las 24 horas del día para denunciar casos de maltrato físico, psicológico, negligencia, abandono, explotación y violencia sexual. Esta línea también brinda orientación profesional y activa las rutas de atención correspondientes para proteger a los menores en riesgo.

Publicidad

Cuando la integridad del niño o adolescente se encuentra en peligro inmediato, la persona denunciante debe comunicarse con la línea de emergencias 123 para solicitar la intervención urgente de la Policía Nacional. Igualmente, la denuncia puede presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, las Comisarías de Familia, las Defensorías de Familia del ICBF o la Policía de Infancia y Adolescencia. Estas instituciones tienen la obligación de recibir la información y coordinar acciones de protección e investigación.

Al realizar la denuncia, es recomendable aportar datos como nombres, dirección, lugar de los hechos, características de los presuntos agresores y cualquier otra información relevante. Sin embargo, la ausencia de pruebas no impide reportar una sospecha razonable. Además, las denuncias pueden efectuarse de manera anónima cuando exista temor por represalias.

Publicidad

Una vez recibido el reporte, las autoridades activan medidas de restablecimiento de derechos, atención psicosocial y acompañamiento jurídico para la víctima. Denunciar de forma oportuna puede prevenir nuevas agresiones y contribuir a garantizar la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de los menores afectados.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias