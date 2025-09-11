En vivo
El vuelo más largo del mundo saldrá de un país a seis horas de Colombia y durará más de un día

La ruta funcionará a partir del 4 de diciembre de 2025. El trayecto cubrirá una distancia de 19.681 kilómetros y se realizará en aviones Boeing 777-300ER.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 11, 2025 09:25 a. m.
El vuelo más largo del mundo
El vuelo más largo del mundo arranca desde Suramérica -
