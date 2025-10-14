Cambio de requisitos para entrar a Europa: el nuevo sistema que se implementa desde el 12 de octubre

Los países que hacen parte del espacio Schengen, naciones de Europa de libre circulación entre ellas, comenzaron este domingo 12 de octubre la implementación de un nuevo sistema para el ingreso de ciudadanos extranjeros. Esta nueva dinámica aplicará también para ciudadanos de Colombia que viajen a cualquier país de la zona europea.

"La implementación será gradual durante seis meses, desde el 12 de octubre de 2025 hasta el 9 de abril de 2026, y el sistema quedará plenamente operativo a partir del 10 de abril de 2026", se lee en en un comunicado de la Cancillería de Colombia, que agregó que el sistema es un registro de información vital para la recolección de datos de los viajeros que llegan a Europa.

¿Cómo funciona el EES, nuevo sistema de entrada a Europa?

El nuevo sistema informático automatizado está diseñado para registrar los datos personales de los viajeros que ingresen a los países europeos por estancias de corta duración, hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días. Los países que implementarán el sistema son:



Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

República Checa

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia,

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

Suecia

Suiza

"Los controles fronterizos de aeropuertos, puertos y pasos terrestres, se tomarán automáticamente datos biométricos (huellas dactilares e imagen facial) y datos personales básicos, junto con la información del documento de viaje, fecha y lugar de entrada o salida", agregaron en el texto. De acuerdo con las primeras directivas, el registro no se realiza antes del viaje, si no que se hace directamente en el puesto de control fronterizo: aeropuertos, puertos y pasos terrestres.



El sistema EES, por sus siglas en inglés de entrada y salida, reemplaza el sellado manual de pasaportes y permite a las autoridades controlar con mayor precisión la duración autorizada de las estancias. Asimismo, facilita la identificación de viajeros que no cumplen con los requisitos de ingreso o que han excedido el tiempo permitido de estancia.

"Para ingresar a alguno de los 29 países de Europa, que son del espacio Schengen, más Noruega, Liechtenstein y Suiza, se implementa el sistema de entradas y salidas al ingresar a un puerto europeo.

Eso aplica a todos los países, no es solo para Colombia, a todos los países. Esta implementación va a iniciar de forma gradual para un pleno funcionamiento en abril", dijo Patricia Cortés, directora Europa de la Cancillería.



Beneficios del EES, nuevo sistema de entrada a Europa

Controles fronterizos más modernos y eficientes : sustituirá gradualmente los sellos de pasaporte por un sistema digital que registra la entrada y salida de los viajeros, agilizando los controles fronterizos y ayudando al personal a trabajar de forma más eficiente.

: sustituirá gradualmente los sellos de pasaporte por un sistema digital que registra la entrada y salida de los viajeros, agilizando los controles fronterizos y ayudando al personal a trabajar de forma más eficiente. Viajes transfronterizos más fáciles y rápidos : los viajeros pasarán menos tiempo en la frontera gracias a controles más rápidos, opciones de autoservicio y la posibilidad de proporcionar su información con antelación.

: los viajeros pasarán menos tiempo en la frontera gracias a controles más rápidos, opciones de autoservicio y la posibilidad de proporcionar su información con antelación. Prevención de la migración irregular : rastrear quién entra y sale del espacio Schengen, utilizando datos dactilares y faciales para evitar que las personas sobrepasen la estancia permitida, utilicen identidades falsas o hagan un uso indebido de los viajes sin visado.

: rastrear quién entra y sale del espacio Schengen, utilizando datos dactilares y faciales para evitar que las personas sobrepasen la estancia permitida, utilicen identidades falsas o hagan un uso indebido de los viajes sin visado. Aumento de la seguridad en el espacio Schengen: acceso a información importante sobre los viajeros, ayudándoles a detectar riesgos para la seguridad y apoyando la lucha contra los delitos graves y el terrorismo.

¿Quiénes deberán registrarse?

Para los colombianos, el EES será obligatorio en los siguientes casos:



Viajes por turismo.

Desplazamientos de negocios.

Participación en ferias, congresos, actividades culturales o deportivas.

Visitas familiares o personales.

Tránsitos de corta duración por territorio Schengen.

Además, quedan excluidos del registro:



Los colombianos con residencia legal en algún país del espacio Schengen.

Quienes cuenten con una visa de larga duración (por ejemplo, estudiantes o trabajadores con contrato formal).

Los ciudadanos con doble nacionalidad que incluya la de un país de la UE.

Diplomáticos y ciertos trabajadores fronterizos autorizados.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL