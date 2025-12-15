Retiro de popular leche en polvo para bebés que podría estar contaminada con peligrosa bacteria

Una nueva alerta ha sido emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). La entidad dio a conocer que, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), se confirmó el informe de la posible presencia de una bacteria, que puede causar envenenamiento, dentro de un producto de leche en polvo para bebés lactantes.

Se trata de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma de Cataluña. El texto habla de "la posible presencia de Bacillus cereus, en el producto Nidina 1. La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros", se lee en la alerta sanitaria.



Detalles de la leche en polvo para bebés retirada del mercado

La Aesan dio los detalles del producto de la alerta para que los consumidores que hayan entrado en contado pueden actuar ante la posible presencia de la bacteria:



Nombre del producto : NIDINA 1

: NIDINA 1 Nombre de marca : Nestlé

: Nestlé Aspecto del producto : envasado en bote.

: envasado en bote. Número de lote y fecha de consumo preferente : 52900346AB (octubre de 2027)

: 52900346AB (octubre de 2027) Peso de unidad : 800 g

: 800 g Temperatura: ambiente

"La distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", según la información compartida por el fabricante del producto.



"Medida preventiva por la detección de Bacillus cereus en una línea de producción. La seguridad y bienestar de los bebés es nuestra máxima prioridad. Se trata de una medida voluntaria y preventiva. Ningún otro lote ni producto comercializado por Nestlé España está afectado", se lee en un comunicado de la empresa.



¿Qué es la bacteria Bacillus cereus?

Según información de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el Bacillus cereus es una bacteria grampositiva, anaerobia facultativa y productora de toxinas, que se encuentra en el suelo, la vegetación y los alimentos.

La bacteria suele causar enfermedades intestinales con diversos síntomas, entre los que se encentran las náuseas, los vómitos y la diarrea. "Se ha asociado con infecciones graves en huéspedes inmunodeprimidos y puede causar septicemia y endoftalmitis, que pueden provocar pérdida de visión. Esta actividad describe la evaluación y el tratamiento de Bacillus cereus y revisa el papel del equipo interprofesional en el manejo de pacientes con esta afección", asegura la entidad.

Leche en polvo falsificada en Colombia

La noticia del producto en España se suma a la alerta sanitaria emitida por el Invima en días pasados para el territorio de Colombia. "La situación fue denunciada y confirmada por el titular del registro sanitario, Indulacteos de Colombia S.A.S., quien determinó que el producto falsificado no corresponde a su fabricación ni empaque y presenta diferencias evidentes en el diseño del empaque, codificado, diagramación, tipografía, color, rotulado y calidad del sello. Incluso, se identificó un error ortográfico en el empaque", se lee en la alerta sanitaria de la entidad colombiana.

El producto falsificado fue identificado como "LECHE EN POLVO ENTERA FORTIFICADA CON VITAMINAS A Y D3 MARCA INDULECHE". El artículo es de presentación de 800 gramos con el lote 1J120525 y fecha de vencimiento del 12 de mayo de 2026. Está haciendo uso del registro sanitario del Invima RSA-0017242-2022, el cual se encuentra vigente bajo la modalidad fabricar, empacar y vender.