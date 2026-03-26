Las mejores carreras y universidades de Colombia, según importante ranking: vea si esta la suya

Elegir una carrera es una decisión importante que influye en la trayectoria personal y laboral durante muchos años. El proceso suele incluir preguntas sobre las habilidades propias, los intereses, el tipo de actividades que se desean realizar en el futuro y las oportunidades que ofrece el entorno académico. También implica revisar información disponible sobre la calidad de los programas ofrecidos por las instituciones. En caso de que no lo sepa, los rankings internacionales ayudan a entender cómo se comparan los programas de diferentes países, cómo avanzan a través del tiempo y en qué áreas se destacan.

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Uno de los listados más consultados en el mundo es el QS World University Rankings by Subject, elaborado por la firma QS Quacquarelli Symonds. Esta medición presenta resultados por áreas del conocimiento y por programas específicos. A diferencia de los rankings globales que ordenan universidades completas, este análisis compara cada disciplina por separado. Esto permite observar en qué carreras existe un mayor avance y cuáles instituciones logran sobresalir en áreas determinadas. En la edición 2026, publicada oficialmente el 25 de marzo de ese año por la firma QS, Colombia obtuvo resultados que superan a los años anteriores y amplían su presencia en varias áreas.



Aumento de programas colombianos en el ranking de QS

En 2026, Colombia acumuló 170 programas académicos entre todas las áreas evaluadas por el ranking. Esta cifra representa un crecimiento constante, ya que en 2025 el país figuró con 161 programas y en 2024 con 138. La presencia nacional abarcó 17 universidades, una más que el año anterior, lo que indica un incremento en la participación institucional a nivel internacional. Además, 31 programas colombianos se ubicaron dentro de los 100 mejores del mundo, un número que también muestra una tendencia ascendente frente a 2025 (24 programas) y 2024 (23 programas).



Este aumento refuerza la posición de Colombia dentro de América Latina. Según QS, el país ocupa el cuarto lugar regional, detrás de Brasil, Chile y México. La tendencia refleja un crecimiento progresivo en calidad académica, investigación, reputación entre empleadores y otras variables consideradas por QS durante su medición.



¿Cuáles son las mejores carreras en Colombia?

Entre los programas mejor clasificados del país se encuentran disciplinas de diversas áreas. Según los listados publicados por QS y divulgados por medios nacionales, los programas mejor ubicados a nivel global incluyen:



Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes, ubicado en el puesto 27 del mundo en su área. Teología, Divinidad y Estudios Religiosos de la Pontificia Universidad Javeriana, situado en el puesto 42 global.

Además de estos dos programas específicos, otros campos también lograron posiciones destacadas dentro del top 50 mundial, según los registros de QS. En total, siete programas ofrecidos por universidades colombianas lograron entrar en este grupo. Esto representa el número más alto alcanzado por Colombia en toda su participación histórica en este ranking.



En cuanto a las facultados, el ranking de QS destacó en Colombia las facultades de Ciencias Sociales y Administración, Ingenierías y Ciencias de la vida y Medicina. Ahora bien, Noticias Caracol también buscó en el destacado ranking cuáles son las cuatro mejores universidades del país. Este fue el resultado.



Universidades colombianas con mayor presencia en el ranking

En el análisis por instituciones, las universidades que más aportaron programas al ranking 2026 fueron las siguientes:



1. Universidad de los Andes

La Universidad de los Andes lideró la participación colombiana en 2026 con 14 programas dentro de los 100 mejores del mundo, además de varias entradas en el top 50, incluyendo áreas como Marketing, Economía y Derecho. Estas posiciones reflejan un comportamiento ascendente a través de los últimos años y consolidan a la institución como la universidad colombiana con mayor presencia en este ranking.



2. Universidad Nacional de Colombia

La Universidad Nacional mantuvo una presencia amplia en áreas como ciencias sociales, ingeniería, historia y antropología. Diferentes programas se ubicaron entre los mejores del mundo, lo que la posiciona de manera consistente dentro del ranking QS desde años anteriores.



3. Pontificia Universidad Javeriana

La Javeriana obtuvo uno de los puestos más altos del país en la categoría de Teología y Estudios Religiosos, ubicándose en el puesto 42 global, como se mencionó previamente. También registró mejoras con respecto a años anteriores, al incluir un número creciente de programas dentro del ranking.



4. Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia logró un lugar destacado mediante su Facultad de Medicina, que se ubicó como la primera en Colombia y dentro de las diez mejores de América Latina en esa área. Esta posición aparece en los resultados divulgados por la institución el 25 de marzo de 2026. A nivel nacional, este es uno de los programas con mejor posición dentro de las áreas de ciencias de la vida y medicina.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL