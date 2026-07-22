Lista de las carreras virtuales que el Sena abrió para estudiar en 2026: son de alta demanda

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ya inició una nueva convocatoria de formación virtual dirigida a personas interesadas en cursar programas técnicos y tecnólogos desde cualquier lugar con acceso a internet. En esta oportunidad, la entidad ofrece más de 27.000 cupos distribuidos en cerca de 45 programas de formación titulada, con el propósito de "mejorar las oportunidades de empleo, emprendimiento y crecimiento profesional" de los participantes en diferentes regiones del país y para colombianos que residen en el exterior.

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Las inscripciones estarán abiertas entre el 21 y el 24 de julio de 2026 y deberán realizarse únicamente a través de la plataforma oficial del Sena Betowa, en la sección destinada a la oferta de formación virtual. Como es habitual, el Sena explicó que este proceso no tiene ningún costo y que los aspirantes no necesitan acudir a intermediarios para completar su inscripción. La oferta académica contempla programas relacionados con sectores que actualmente tienen demanda en diferentes actividades económicas como el desarrollo de software, la transformación digital, la logística, la administración, el comercio, las finanzas, la confección y la producción audiovisual.



¿Cuál es la oferta académica virtual del Sena?

La oferta académica del Sena reúne programas en diferentes sectores productivos con el propósito de responder a las necesidades de formación en distintas áreas del conocimiento. "Es una oportunidad para que más personas desarrollen competencias que hoy demanda el mercado laboral, sin importar el lugar donde se encuentren. Nuestro propósito es acercar una formación de calidad que contribuya al crecimiento profesional y a la generación de nuevas oportunidades para los colombianos", indicó Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del Sena. Entre los programas del nivel tecnólogo se encuentran:

Análisis y Desarrollo de Software.

Desarrollo Multimedia y Web.

Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos.

Animación 3D.

Animación Digital.

Gestión Contable y de Información Financiera.

Gestión de Negocios y Finanzas.

Coordinación de Procesos Logísticos.

Gestión de Redes de Datos.

Implementación y Gestión de Bases de Datos.

Gestión Agroempresarial.

Gestión Integral del Transporte.

Desarrollo Publicitario.

Desarrollo de Productos Electrónicos.

Estos programas están orientados a quienes buscan obtener una formación tecnológica que les permita desempeñarse en diferentes sectores económicos o continuar fortaleciendo su perfil profesional. La convocatoria también incluye programas técnicos para quienes desean iniciar un proceso de formación laboral o adquirir competencias específicas. Dentro de la oferta aparecen:



Programación de Software.

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.

Asesoría Comercial.

Operaciones de Comercio Exterior.

Atención Integral al Cliente.

Preselección de Talento Humano mediante herramientas TIC.

Integración de Contenidos Digitales.

Comercio de Productos Sostenibles.

Patronaje Industrial de Prendas de Vestir.

Control de Calidad en Confección Industrial.

Elaboración de Prendas de Vestir sobre Medidas.

Compras y Abastecimiento.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos, tanto quienes viven en el país como quienes residen en el exterior. También podrán participar ciudadanos extranjeros que cuenten con una situación migratoria regular en Colombia y cumplan con los requisitos establecidos para el programa de interés. De acuerdo con la información suministrada por la entidad, la convocatoria también busca facilitar el acceso a diferentes grupos poblacionales, entre ellos personas campesinas, población con discapacidad, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), pueblos indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres.



Tenga en cuenta este cronograma para estudiar en el Sena

El cronograma de la III Convocatoria de Formación Titulada Virtual contempla varias etapas que deberán cumplir los aspirantes. Las fechas anunciadas son:



Inscripciones: del 21 al 24 de julio de 2026.

del 21 al 24 de julio de 2026. Pruebas web: 28 y 29 de julio.

28 y 29 de julio. Reprogramación y atención de reclamaciones: 30 y 31 de julio.

30 y 31 de julio. Publicación de resultados: 10 de agosto.

10 de agosto. Formalización de matrícula: del 9 al 18 de septiembre.

del 9 al 18 de septiembre. Inicio de clases: 21 de septiembre de 2026.

Los aspirantes deberán consultar constantemente la plataforma oficial para conocer cualquier actualización relacionada con el proceso.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co