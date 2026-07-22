Murió reconocida actriz y exreina de de Miss Universo Jamaica a los 35 años

El mundo del entretenimiento y de los certámenes de belleza recibió una nueva noticia que enluta al sector. La organización Miss Universo Jamaica informó el fallecimiento de LaToya Malcom, una de las participantes de la edición 2024 del concurso, quien también era actriz y destacada figura del modelaje en su país.



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La noticia fue dada a conocer el pasado 18 de julio a través de la cuenta oficial de Instagram de Miss Universo Jamaica, donde la organización expresó un mensaje de despedida para quien formó parte del concurso nacional.

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"Nos entristece profundamente el fallecimiento de LaToya Malcolm, ex Miss Universo Jamaica, quien compitió con orgullo en el certamen de Miss Universo Jamaica 2024", señaló la organización en su publicación.

Asimismo, añadió: "Nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos".



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Una trayectoria entre los concursos de belleza y el entretenimiento

LaToya Malcolm participó en Miss Universo Jamaica 2024 y, posteriormente, fue coronada como Miss Jamaica Bikini International 2024, un logro que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera en los certámenes de belleza.

Además de su faceta como reina de belleza, desarrolló una carrera como actriz y artista en Jamaica durante más de una década.

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Según reportó el Jamaica Observer, Malcolm también se desempeñaba como instructora de baile. A comienzos de julio realizó su última aparición pública como invitada del programa Smile Jamaica, donde compartió una clase de baile con los presentadores del espacio televisivo.

En 2024, luego de obtener el título de Miss Jamaica Bikini International, LaToya Malcolm recordó a su padre, quien había fallecido meses antes de la competencia.

En una publicación en sus redes sociales escribió: "Mi querido padre, Sr. Malcolm, esta victoria es para ti. Tu única hija sigue llenándote de orgullo. Sé que me estás mirando desde el cielo".

Durante una entrevista concedida al medio antes mencionados, la reina de belleza explicó que, pese a la pérdida de su padre a principios de ese año, continuó preparándose para el concurso hasta alcanzar la corona.

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Además de su trabajo artístico, Malcolm participaba en el proyecto Transition, una iniciativa enfocada en brindar capacitación y recursos a adolescentes para facilitar su acceso a nuevas oportunidades.

Su labor en distintas áreas fue recordada por seguidores, amigos y miembros de la comunidad de los concursos de belleza tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

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Mensajes de despedida

La actual Miss Universo Jamaica, Gabrielle Henry, también expresó sus condolencias mediante sus historias de Instagram.

"Después de muchos años de experimentar pérdidas y dificultades, he aprendido la profunda relevancia de detenerme y reflexionar sobre las vidas de aquellos que vivieron plenamente, sin disculpas y con gran pasión. Enterarme del fallecimiento de LaToya es una gran pérdida para su familia y la comunidad en general. Jamaica, su impacto siempre será recordado y su voz no será olvidada. Deseo a su familia mis más profundas condolencias. Que descanse en paz", manifestó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co