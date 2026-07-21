Sena abrió nueva convocatoria virtual para estudiar gratis y desde casa: plazo para inscribirse

Las personas interesadas en estudiar de manera virtual con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ya pueden participar en la tercera convocatoria de formación del año 2026. En esta oportunidad, la entidad ofrece más de 27.000 cupos distribuidos en aproximadamente 45 programas académicos de nivel técnico y tecnólogo, con el propósito de "mejorar las oportunidades de empleo, emprendimiento y crecimiento profesional" de los participantes. La convocatoria está dirigida tanto a ciudadanos colombianos como a extranjeros que tengan su situación migratoria regularizada. Además, podrán participar personas que residan dentro o fuera del país, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el programa al que deseen ingresar.

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¿Cuáles son los requisitos? El Sena también compartió una serie de condiciones mínimas para inscribirse en esta convocatoria. En el caso de los programas técnicos, los aspirantes deben tener mínimo 14 años de edad. Para esta oferta no se exige haber obtenido el título de bachiller, lo que facilita el acceso a jóvenes que aún no han culminado la educación media. Por otro lado, para ingresar a un programa tecnólogo, el requisito principal es haber finalizado el bachillerato y contar con los resultados de las pruebas Saber 11, documento solicitado durante el proceso de admisión. Además de cumplir con estos requisitos, los interesados deberán completar correctamente el proceso de inscripción dentro de las fechas establecidas por la entidad.



¿Cuál es la oferta académica virtual del Sena?

La oferta académica del Sena reúne programas en diferentes sectores productivos con el propósito de responder a las necesidades de formación en distintas áreas del conocimiento. "Es una oportunidad para que más personas desarrollen competencias que hoy demanda el mercado laboral, sin importar el lugar donde se encuentren. Nuestro propósito es acercar una formación de calidad que contribuya al crecimiento profesional y a la generación de nuevas oportunidades para los colombianos", indicó Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del Sena. Entre los programas del nivel tecnólogo se encuentran:



Análisis y Desarrollo de Software.

Desarrollo Multimedia y Web.

Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos.

Animación 3D.

Animación Digital.

Gestión Contable y de Información Financiera.

Gestión de Negocios y Finanzas.

Coordinación de Procesos Logísticos.

Gestión de Redes de Datos.

Implementación y Gestión de Bases de Datos.

Gestión Agroempresarial.

Gestión Integral del Transporte.

Desarrollo Publicitario.

Desarrollo de Productos Electrónicos.

Estos programas están orientados a quienes buscan obtener una formación tecnológica que les permita desempeñarse en diferentes sectores económicos o continuar fortaleciendo su perfil profesional. La convocatoria también incluye programas técnicos para quienes desean iniciar un proceso de formación laboral o adquirir competencias específicas. Dentro de la oferta aparecen:



Programación de Software.

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.

Asesoría Comercial.

Operaciones de Comercio Exterior.

Atención Integral al Cliente.

Preselección de Talento Humano mediante herramientas TIC.

Integración de Contenidos Digitales.

Comercio de Productos Sostenibles.

Patronaje Industrial de Prendas de Vestir.

Control de Calidad en Confección Industrial.

Elaboración de Prendas de Vestir sobre Medidas.

Compras y Abastecimiento.

La lista completa de programas puede consultarse durante el proceso de inscripción en la plataforma oficial del Sena Betowa. Tenga en cuenta que las inscripciones estarán disponibles del 21 al 24 de julio para la modalidad virtual, la cual no funciona con jornadas presenciales permanentes ni con horarios únicos para todos los participantes. Por el contrario, los estudiantes pueden organizar sus tiempos de estudio de acuerdo con su disponibilidad, siempre respetando las actividades, entregas y fechas establecidas dentro del calendario académico.



Pilas, este es el cronograma para estudiar en el Sena

El cronograma de la III Convocatoria de Formación Titulada Virtual contempla varias etapas que deberán cumplir los aspirantes. Las fechas anunciadas son:



Inscripciones: del 21 al 24 de julio de 2026.

del 21 al 24 de julio de 2026. Pruebas web: 28 y 29 de julio.

28 y 29 de julio. Reprogramación y atención de reclamaciones: 30 y 31 de julio.

30 y 31 de julio. Publicación de resultados: 10 de agosto.

10 de agosto. Formalización de matrícula: del 9 al 18 de septiembre.

del 9 al 18 de septiembre. Inicio de clases: 21 de septiembre de 2026.

Los aspirantes deberán consultar constantemente la plataforma oficial para conocer cualquier actualización relacionada con el proceso.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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