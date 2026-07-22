Luis Alfonso presentará gratis su nuevo álbum en el centro de Bogotá: cómo llegar en TransMilenio

Los seguidores de Luis Alfonso tendrán la oportunidad de verlo en una presentación gratuita en Bogotá en la que el cantante de música popular compartirá con el público las canciones de su más reciente producción discográfica. Se trata de un evento de acceso libre en el que se dará el lanzamiento en vivo de su nuevo álbum 'Lindo Lindo', trabajo musical que será interpretado por primera vez ante sus fans.
Según lo confirmado por el artista, el encuentro tendrá lugar el próximo 23 de julio de 2026 en la Plaza de la Mariposa, en el sector de San Victorino y tendrá ingreso gratuito para las primeras 4.000 personas que lleguen al lugar y recibirán una manilla que les permitirá el acceso al evento, el cual inicia a las 11:00 a. m., según indica el sitio web de TicketLive. Por esa razón, los organizadores recomiendan asistir con anticipación, ya que la capacidad será limitada.
Para esta presentación, Luis Alfonso eligió la Plaza de la Mariposa, un lugar reconocido del centro de Bogotá, ubicado en el sector comercial de San Victorino. "Quiero hacer algo muy especial con este nuevo álbum 'Lindo Lindo'. Voy a celebrarlo con ustedes, en la calle, donde este loco empezó a luchar por sus sueños. Nos vemos en La Plaza de la Mariposa este 23 de julio en Bogotá, desde las 11, para cantar juntos los temas del nuevo álbum completamente gratuito para todos los que quieran vivir un momento bien lindo lindo", expresó el cantante en su redes sociales.
Rutas troncales de TransMilenio para llegar a la Plaza La Mariposa
Las personas que utilicen el componente troncal de TransMilenio podrán descender en tres estaciones ubicadas a poca distancia de la Plaza La Mariposa. Desde cualquiera de estos puntos es posible realizar el recorrido a pie hacia el lugar del concierto. La estación San Victorino será una de las principales opciones para los asistentes. Allí estarán disponibles los siguientes servicios:
Vagón 1
- D81
- G47
Vagón 2
- Ruta Fácil 2
- K10
- L81
Vagón 3
- M47
- M83
- H83
- L10
Otra alternativa es la estación Temporal - Avenida Jiménez, que contará con las siguientes rutas:
Vagón 1
- C15
- J76
- K54
- H15
- H27
- L18
Vagón 2
- B18
- B27
- B75
- H54
- H75
- H76
Vagón 3
- Rutas Fácil 3
- Ruta Fácil 5
- Ruta Fácil 8
También estará disponible la estación Avenida Jiménez, donde los usuarios podrán acceder a:
Vagón 4
- F23
- F51
- J70
Vagón 5
- Ruta Fácil 5
- J23
- M51
Estas tres estaciones se encuentran dentro del área de influencia del evento y permiten un acceso relativamente cercano a la Plaza La Mariposa.
48 rutas TransMiZonales prestarán servicio en los alrededores del evento
Además del componente troncal, TransMilenio recordó que las rutas zonales que circulan por el centro de Bogotá seguirán funcionando normalmente durante el día del concierto. Las rutas que transitan por la calle 19 son:
- 7
- 97
- D215-A215
- G535-A535
- D218-A218
- 143
- 359
- 688
- C1
- C124-A124
- C127-A127
- C129-A129
- G520-A520
- F422-L422
- G501-A501
- G519-L519
- H617-A617
- H704-A704
- H602-L602
- K324-A324
- K336-A336
- K325-L325
- SE10
- 99
En el corredor de la carrera 10 estarán disponibles las siguientes rutas:
- B907-H907
- B919-L919
- G547-A547
- C131-H131
- G506-A506
- G537-A537
- H600-A600
- H601-A601
- H618-A618
- H620-A620
- H702-A702
- H706-A706
- H725-A725
- K302-A302
- K304-L304
- L805-A805
- L809-A809
- L814-A814
- T12
- T13
- T25
- T43A
Por la carrera 4 continuarán operando:
- H680-A680
- K307-L307
Estas rutas ofrecen alternativas para quienes llegan desde diferentes localidades de Bogotá y prefieren utilizar el componente zonal del sistema.
No habrá cambios en los horarios de operación de TransMilenio
De acuerdo con la información entregada por la empresa, el concierto no implicará modificaciones en los horarios habituales de operación. Tanto los buses troncales como las rutas TransMiZonales funcionarán dentro de su programación normal. Por esa razón, los asistentes deberán revisar con anticipación la hora de paso del último servicio correspondiente a su ruta, especialmente quienes regresarán a sectores alejados del centro de la ciudad.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
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