Luis Alfonso presentará gratis su nuevo álbum en el centro de Bogotá: cómo llegar en TransMilenio

Los seguidores de Luis Alfonso tendrán la oportunidad de verlo en una presentación gratuita en Bogotá en la que el cantante de música popular compartirá con el público las canciones de su más reciente producción discográfica. Se trata de un evento de acceso libre en el que se dará el lanzamiento en vivo de su nuevo álbum 'Lindo Lindo', trabajo musical que será interpretado por primera vez ante sus fans.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según lo confirmado por el artista, el encuentro tendrá lugar el próximo 23 de julio de 2026 en la Plaza de la Mariposa, en el sector de San Victorino y tendrá ingreso gratuito para las primeras 4.000 personas que lleguen al lugar y recibirán una manilla que les permitirá el acceso al evento, el cual inicia a las 11:00 a. m., según indica el sitio web de TicketLive. Por esa razón, los organizadores recomiendan asistir con anticipación, ya que la capacidad será limitada.

Para esta presentación, Luis Alfonso eligió la Plaza de la Mariposa, un lugar reconocido del centro de Bogotá, ubicado en el sector comercial de San Victorino. "Quiero hacer algo muy especial con este nuevo álbum 'Lindo Lindo'. Voy a celebrarlo con ustedes, en la calle, donde este loco empezó a luchar por sus sueños. Nos vemos en La Plaza de la Mariposa este 23 de julio en Bogotá, desde las 11, para cantar juntos los temas del nuevo álbum completamente gratuito para todos los que quieran vivir un momento bien lindo lindo", expresó el cantante en su redes sociales.



Rutas troncales de TransMilenio para llegar a la Plaza La Mariposa

Las personas que utilicen el componente troncal de TransMilenio podrán descender en tres estaciones ubicadas a poca distancia de la Plaza La Mariposa. Desde cualquiera de estos puntos es posible realizar el recorrido a pie hacia el lugar del concierto. La estación San Victorino será una de las principales opciones para los asistentes. Allí estarán disponibles los siguientes servicios:



Vagón 1

D81

G47

Vagón 2

Ruta Fácil 2

K10

L81

Vagón 3

M47

M83

H83

L10

Otra alternativa es la estación Temporal - Avenida Jiménez, que contará con las siguientes rutas:



Vagón 1

C15

J76

K54

H15

H27

L18

Vagón 2

B18

B27

B75

H54

H75

H76

Vagón 3

Rutas Fácil 3

Ruta Fácil 5

Ruta Fácil 8

También estará disponible la estación Avenida Jiménez, donde los usuarios podrán acceder a:



Vagón 4

F23

F51

J70

Vagón 5

Ruta Fácil 5

J23

M51

Estas tres estaciones se encuentran dentro del área de influencia del evento y permiten un acceso relativamente cercano a la Plaza La Mariposa.



48 rutas TransMiZonales prestarán servicio en los alrededores del evento

Además del componente troncal, TransMilenio recordó que las rutas zonales que circulan por el centro de Bogotá seguirán funcionando normalmente durante el día del concierto. Las rutas que transitan por la calle 19 son:



7

97

D215-A215

G535-A535

D218-A218

143

359

688

C1

C124-A124

C127-A127

C129-A129

G520-A520

F422-L422

G501-A501

G519-L519

H617-A617

H704-A704

H602-L602

K324-A324

K336-A336

K325-L325

SE10

99

En el corredor de la carrera 10 estarán disponibles las siguientes rutas:



B907-H907

B919-L919

G547-A547

C131-H131

G506-A506

G537-A537

H600-A600

H601-A601

H618-A618

H620-A620

H702-A702

H706-A706

H725-A725

K302-A302

K304-L304

L805-A805

L809-A809

L814-A814

T12

T13

T25

T43A

Por la carrera 4 continuarán operando:



H680-A680

K307-L307

Estas rutas ofrecen alternativas para quienes llegan desde diferentes localidades de Bogotá y prefieren utilizar el componente zonal del sistema.



No habrá cambios en los horarios de operación de TransMilenio

De acuerdo con la información entregada por la empresa, el concierto no implicará modificaciones en los horarios habituales de operación. Tanto los buses troncales como las rutas TransMiZonales funcionarán dentro de su programación normal. Por esa razón, los asistentes deberán revisar con anticipación la hora de paso del último servicio correspondiente a su ruta, especialmente quienes regresarán a sectores alejados del centro de la ciudad.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co