¿Qué dijeron Wadith Manzur y Karen Manrique, investigados por UNGRD, al conocer decisión de Corte?

Los recién electos congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique serán capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia, que los investiga por presuntamente beneficiarse con contratos a cambio de favorecer al gobierno con sus decisiones en el Congreso, en el caso de la UNGRD.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Es el mismo caso por el que está detenido el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y por el que otros cuatro parlamentarios -Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz- tendrán que responder en juicio.



Así reaccionaron Wadith Manzur y Karen Manrique

Ambos fueron reelegidos este 8 de marzo en las elecciones legislativas. El primero, por el Partido Conservador para el Senado, fue el séptimo candidato al Congreso más votado en el país. (Lea también: Estas fueron las votaciones de los congresistas capturados por su vínculo al caso UNGRD)

Manzur, al enterarse de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, manifestó su intención de entregarse a las autoridades y publicó un mensaje en X en el que expresó que recibía "con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”.



Agregó que confiaba “en la justicia y en que este proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia, tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley".



Este jueves, llegó al búnker de la Fiscalía a la espera de lo que le indique el CTI para hacer efectiva su captura.

Publicidad

Entretanto, Karen Manrique, quien fue reelecta por las llamadas curules de paz de Arauca, llegó durante la noche del miércoles hasta las instalaciones de la Policía de ese departamento para ponerse a disposición de las autoridades, pero estas le indicaron que aún no habían sido notificadAs para hacer efectiva la captura, la cual se daría este jueves, cuando la Corte Suprema emita la orden.

Su abogado, Andrés Garzón, le dijo a Noticias Caracol que le enviaron a la Corte Suprema "dos comunicaciones, no solamente poniéndonos a disposición de ella", sino también para pedirle garantías para su cliente, ya que en los últimos meses "ha sido víctima de amenazas muy serias por parte de grupos armados al margen de la ley".



¿Por qué investigan a Wadith Manzur y a Karen Manrique?

Durante el segundo semestre de 2023, cuando eran miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, ellos dos y otros cuatro parlamentarios se habrían involucrado en un esquema de negociación criminal al aceptar supuestas prebendas a cambio de conceptuar operaciones de crédito público sometidas a su consideración por parte del Ministerio de Hacienda, que para la época era dirigido por Ricardo Bonilla. (Lea también: Revelan primeras fotos de exministros Bonilla y Velasco tras su captura por escándalo de la UNGRD)

Publicidad

Los congresistas se beneficiarían con contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar y las pruebas serían las certificaciones de disponibilidad de las obras e interventorías, que ascenderían a 92.632 millones de pesos.

En este caso, la Corte Suprema les dio credibilidad a las declaraciones directas de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavidez, exasesora de Bonilla y quien era la persona que hablaba con los congresistas. (Lea también: Los dardos de Sneyder Pinilla: habla en exclusiva el condenado y testigo del escándalo de la UNGRD)

Otras de las pruebas son los videos del 28 de noviembre, cuando hubo todo un desfile de los congresistas investigados en el despacho del exministro de Hacienda, que quedó registrada en las cámaras oficiales. (Lea también: Videos muestran a protagonistas del escándalo de la UNGRD en reuniones en el Ministerio de Hacienda)

El proceso por el escándalo de la UNGRD cuenta con pruebas contenidas en un expediente de 27 mil folios, más de 200 pruebas documentales y 35 testimonios.

Publicidad

Para el alto tribunal, el amplio material recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio.

NOTICIAS CARACOL