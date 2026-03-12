Wadith Manzur se entregó en la Fiscalía por la orden de captura de la Corte Suprema en su contra

Wadith Manzur, senador reelecto por el Partido Conservador, llegó este jueves al búnker de la Fiscalía para ponerse a disposición de las autoridades luego de que se informara que la Corte Suprema de Justicia libraría una orden de captura en su contra por el escándalo de la UNGRD.

El congresista, quien supuestamente se iba a beneficiar con contratos a cambio de favorecer al gobierno en el Senado, llegó después de las seis de la mañana a las instalaciones del ente acusador. La orden de captura de la Corte Suprema de Justicia contra Wadith Manzur y contra la representante Karen Manrique se libra este jueves.

El reelecto senador, séptimo candidato al Congreso más votado en el país el pasado 8 de marzo, escribió en su cuenta de X que recibía "con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”.



“Confío en la justicia y en que este proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia, tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”, agregó.



El proceso contra Wadith Manzur

La Corte Suprema señala al senador, así como a la representante Manrique, por el delito de cohecho impropio.



A ambos los llamó a juicio, así como a los senadores Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, el representante a la Cámara Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz, aunque ellos seguirán en libertad.

La Corte Suprema dice que los congresistas presuntamente habrían conceptuado "las operaciones de crédito que interesaban" al Ministerio de Hacienda a cambio de coimas que se hacían efectivas en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (Lea también: Videos muestran a protagonistas del escándalo de la UNGRD en reuniones en el Ministerio de Hacienda)

"Para la Sala, el amplio material recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio", agregó la información.

Manzur, del departamento de Córdoba, fue el segundo senador más votado del Partido Conservador en las elecciones del domingo y logró la reelección con 134.914 votos, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. (Lea también: Estas fueron las votaciones de los congresistas capturados por su vínculo al caso UNGRD)



Otros investigados por el escándalo de la UNGRD

Entre los procesados figuran el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla que, según la Fiscalía, fue determinante, en coordinación con el exdirector de la UNGRD Olmedo López, para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos.

Según la investigación, los dos funcionarios supuestamente buscaban beneficiar a los cinco congresistas y al entonces representante Juan Diego Muñoz a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.

Tanto Bonilla como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fueron enviados a la cárcel en 2025 mientras avanzan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

La Fiscalía los acusa de haber liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos para comprar apoyos de legisladores mediante la asignación de contratos y proyectos.

Por el caso de la UNGRD también fueron detenidos de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, y la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz.

