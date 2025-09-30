En vivo
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Proyecto de ley que cambia la hora de entrada de estudiantes en Colombia avanza en Senado

Proyecto de ley que cambia la hora de entrada de estudiantes en Colombia avanza en Senado

La iniciativa busca regular el horario de entrada en los colegios públicos y privados, y ahora deberá ser discutida en la Cámara de Representantes. Le explicamos en qué consiste.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 30 de sept, 2025
Aprobado en segundo debate proyecto de ley que obligaría a estudiantes a no madrugar
Proyecto de ley "Estudio sin madrugón" pasa a segundo debate en el Senado. -
Freepik

