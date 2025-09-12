En vivo
ESTILO DE VIDA
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Qué significa que no haya afloramiento en el Golfo de Panamá y qué consecuencias hay para la pesca?

¿Qué significa que no haya afloramiento en el Golfo de Panamá y qué consecuencias hay para la pesca?

Científicos han alertado por un fenómeno natural que, por primera vez, no ocurre en el Golfo de Panamá y que tendría fuerte impacto en las comunidades que sobreviven de la pesca.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 12, 2025 10:40 a. m.

Falla afloramiento en Panamá
La falta de afloramiento ya se ve reflejada en la pesca en el Golfo de Panamá -
Fotos: Smithsonian Panamá

