¿Qué significa que no haya afloramiento en el Golfo de Panamá y qué consecuencias hay para la pesca?

Un reciente estudio realizado por científicos en las aguas del Golfo de Panamá alertó sobre un fenómeno natural que, por primera vez en 40 años, dejo de presentarse. Se trata del afloramiento, también conocido como surgencia, un proceso que suele ocurrir durante la estación seca en América Central (entre diciembre y abril) y que es generado por los vientos alisios del norte.



¿Qué es el afloramiento?

Este es un proceso natural que ocurre en el océano del Golfo de Panamá que permite el ascenso de aguas frías y ricas en nutrientes desde las profundidades del océano hacia la superficie. Gracias a esta dinámica se impulsa la actividad de pesca en la zona, una gran manera de sostenimiento de habitantes del lugar, beneficiando a los pescadores con pesquerías altamente productivas y, además, protege a los arrecifes coralinos del estrés térmico.

De la misma forma, el afloramiento permite que en las playas de Panamá en el Pacífico tengan una temperatura más baja durante la temporada de verano, perfecto para turistas buscando aguas ideales para escapar del calor extremo.

¿Por qué no se dio afloramiento este año?

Un artículo publicado en la revista PNAS, realizado por científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI por sus siglas en inglés), con sede en Panamá, detalló que este 2025 descubrieron que por primera vez no se ha presentado este fenómeno natural. Ellos han estudiado por años el afloramiento que, según sus registros, ocurre entre enero y abril cada año, una constante durante al menos 40 años.



En este 2025 los científicos notaron que por primera vez no obtuvieron señales de afloramiento. Los primeros indicios es que se atenuaron los descensos de temperatura y los aumentos de productividad que se esperan en esta época del año. Sin embargo, todavía necesitan más investigación para determinar la causa precisa y las consecuencias que verán la comunidades en lo que queda de este año.

Los científicos sugieren que la falla en el fenómeno se pudo haber presentado por "una reducción significativa en los patrones de viento". En su informe revelan cómo un cambio, que puede parecer pequeño, en el clima puede modificar procesos oceánicos fundamentales para las especies y que por años han favorecido a comunidades costeras y pesqueras.

Sobre el hallazgo, los científicos señalaron que hace evidente "la creciente vulnerabilidad de los sistemas de surgencia tropical que, a pesar de su enorme importancia ecológica y socioeconómica, siguen siendo escasamente monitoreados". También subrayaron "la urgencia de fortalecer las capacidades de observación y predicción océano-climática en las regiones tropicales del planeta".

