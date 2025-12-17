En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA / Cancillería se pronuncia por fiesta de Embajada en Nicaragua a la que asistió Carlos Ramón González

Cancillería se pronuncia por fiesta de Embajada en Nicaragua a la que asistió Carlos Ramón González

González, acusado de ser uno de los cerebros del entramado de corrupción de la UNGRD, es prófugo de la justicia. En su contra hay una orden de captura y una circular roja de Interpol.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 17 de dic, 2025
Carlos Ramón González, director de la Agencia Nacional de Inteligencia
Carlos Ramón González, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia y actual prófugo de la justicia.
Colprensa - Senado de Colombia

