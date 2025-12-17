Cancillería se pronuncia por fiesta de Embajada en Nicaragua a la que asistió Carlos Ramón González

La difusión de un video de una fiesta organizada por la Embajada colombiana en Nicaragua en el que reaparece bailando el exfuncionario Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia y buscado con circular roja de Interpol por su presunta participación en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro, desató polémica. La Procuraduría anunció este martes que abrió una investigación para establecer quiénes estuvieron a cargo de la logística del evento, promovido por la Cancillería y que se llevó a cabo el 11 de diciembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua.

La emisora W Radio reveló el video en el que González, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Petro, aparece en la fiesta vallenata. Ante estos hechos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció en un comunicado este miércoles



¿Qué dice la Cancillería?

La Cancillería informó en su comunicado que "se ha instruido a la Oficina de Control Disciplinario Interno asumir de manera inmediata, la apertura de una investigación disciplinaria a fin de establecer las posibles responsabilidades del Encargado de Negocios a.i. y/o demás funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua". De igual forma, manifestó su disposición a la Procuraduría para que "asuma la investigación preferente, poniendo a disposición sin ninguna reserva los datos, información y elementos probatorios en poder de este Ministerio".

Cabe señalar que la Embajada de Colombia en Nicaragua aseguró este martes, mediante un comunicado divulgado por la Cancillería, que el Ministerio de Relaciones Exteriores "no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento". La delegación explicó que el pasado 11 de diciembre se llevó a cabo en el Teatro Nacional Rubén Darío la 'Noche Vallenata Colombia', una actividad cultural abierta al público y de entrada libre.



Según la misiva de la Embajada, el objetivo del encuentro fue promover el vallenato como una de las expresiones musicales más representativas del patrimonio cultural colombiano. Y precisó que su intervención se limitó "exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país".



Finalmente, aclaró que "no existió invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia (...) Carlos Ramón González. Asimismo, se precisa que el Gobierno de Nicaragua concedió asilo al señor González".



¿Quién es Carlos Ramón González?

Sobre González pesa una orden de captura por corrupción y una circular roja de Interpol. El exfuncionario está acusado de ser uno de los cerebros del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), adscrita al Dapre, desde donde supuestamente se desviaron recursos para pagar millonarias sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.

Por eso, la Fiscalía lo imputó por cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, al señalarlo de ordenar millonarias coimas a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, hoy detenidos por este caso. González permanece en Nicaragua desde el año pasado. En agosto, el gobierno de ese país le concedió asilo político y rechazó la solicitud de extradición presentada por Colombia.

Tras la difusión del video, el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), el coronel Elver Alfonso, afirmó que las autoridades están realizando "todos los acercamientos necesarios" para que se haga efectiva la circular roja contra “esta persona que hoy se encuentra prófuga de la justicia". "Pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos ciento noventa y seis países que están vinculados a la OCN (Oficinas Centrales nacionales) Interpol", señaló el oficial.

