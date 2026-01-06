La lista de criminales que pasaron por la misma cárcel en la que está Nicolás Maduro

Luego de ser capturado en una operación militar estadounidense en territorio venezolano, Nicolás Maduro fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos criminales por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en ese país y otros delitos relacionados con armas. El líder del régimen chavista en Venezuela se presentó, junto a su esposa Cilia Flores, ante un tribunal de Nueva York el pasado lunes.

Mientras el proceso legal de Maduro avanza en Estados Unidos, el venezolano permanecerá privado de la libertad en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una de las prisiones más famosas de ese país, que ha sido llamada también como "el infierno en la tierra". También reconocida porque allí también han pasado sus días famosos criminales nacionales e internacionales.



¿Qué otros criminales han pasado por la misma prisión que Maduro?

El Metropolitan Detention Center en Nueva York es una instalación de máxima seguridad en la que la justicia estadounidense retiene a algunos de los criminales más peligrosos y de alto perfil en ámbitos vinculados al narcotráfico, la política y crímenes mediáticos.

Uno de los nombres más conocidos que pasaron por esas celdas de alta seguridad, y uno de los casos más mediáticos en los últimos años, es el del rapero y empresario Sean 'Diddy' Combs, detenido por tráfico y abuso sexual. De la misma forma, en el centro de detención también estuvo Ghislaine Maxwell, exsocia y pareja de Jeffrey Epstein, condenada a 20 años de prisión por explotación sexual y abuso de menores.



En cuanto a delitos relacionados con narcotráfico, uno de los nombres más famosos que ocupó una de las celdas de esa prisión fue el de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa y condenado a cadena perpetua por sus delitos. Durante su paso por el Metropolitan Detention Center, 'El Chapo', tuvo un aislamiento total previo a su traslado a una prisión de máxima seguridad.



También pasó por esas celdas otro dirigente latinoamericano por el delito de narcotráfico. Se trata del expresidente hondureño Juan Orlando Henández, quien fue condenado a 45 años por narcotráfico y pasó en el MDC más de tres años; sin embargo, recientemente el presidente Donald Trump lo indultó por sus delitos y le concedió la libertad.

Más recientemente, Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar al director de United Healthcare, permanece en el MDC mientras, como en el caso de Nicolás Maduro, sigue avanzando la investigación judicial de su caso.

Otros nombres de criminales de alto perfil en el MDC:



Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, condenado por sobornos que aceptó de narcotraficantes.

Ismael 'El Mayo' zambada por narcotráfico, sigue en la prisión a espera de su juicio.

John Gotti, un gánster estadounidense y jefe de la familia criminal Gambino de Nueva York.

Sam Bankman-Fried, estafador estadounidense condenado por fraude, fundador de FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas.

Vincent Bassiano, mafioso y capo de la familia Bassiano.

También algunos miembros de Al Qaeda, detenidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Lo que se sabe sobre la prisión en la que estará Nicolás Maduro

Muchos de los nombres mencionados anteriormente estuvieron recluidos en la Unidad de Vivienda Especial, también conocido como "el hoyo", por su perfil. Se presume que Nicolás Maduro también pasará sus días en esta parte de la prisión, que es un área separada para los prisioneros más peligrosos. Son celdas de 6 metros por 6 metros en las que los detenidos pasan 23 horas diarias y solo salen por un pasillo que conecta directamente con los tribunales para que no tengan exposición pública.

El Metropolitan Detention Center es reconocido por su alta seguridad y modelo de vigilancia, y ha sido descrito por presos como Genaro García Luna como un lugar con "condiciones infrahumanas", luego de pasar allí casi cinco años. "He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Fui segregado casi un año a las celdas de castigo sin haber violado ninguna norma”, escribió en una carta hace años.

Lo que se ha señalado es que la prisión fue diseñada para aislar, controlar y quebrar psicológicamente a los detenidos. Esto se debe al aislamiento total, considerando que aunque hay varios presos de alto nivel, estos nunca interactúan entre ellos o con otras personas. Está ubicado a metros del puerto de Nueva York, en una zona de alta seguridad, y a pocos kilómetros de puntos emblemáticos como la Quinta Avenida o Central Park.

El centro penitenciario está rodeado de barricadas metálicas, muros y cámaras de largo alcance y se dice que se reforzó su vigilancia exterior con la llegada del político venezolano.

