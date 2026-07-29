¿Se inscribió al Sena? Así puede presentar las pruebas de selección y evitar perder su cupo

¿Ya completó su inscripción en la III Convocatoria de Formación Virtual del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)? Pilas, porque la entidad anunció que comenzó la siguiente etapa del proceso de admisión. Se trata de las pruebas de selección, una evaluación obligatoria para quienes buscan obtener un cupo en alguno de los programas técnicos o tecnólogos ofertados por la entidad. La convocatoria, que estuvo habilitada entre el 21 y el 26 de julio de 2026, puso a disposición más de 27.000 cupos en cerca de 40 programas de formación virtual. La oferta fue dirigida tanto a colombianos que residen en el país como a quienes viven en el exterior y también a ciudadanos extranjeros que cuenten con la documentación requerida para acceder a la formación.

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Ahora, una vez cerrada la etapa de inscripciones, los aspirantes deben cumplir con el cronograma establecido por el Sena para presentar la evaluación en línea, paso indispensable para continuar en el proceso de selección y, posteriormente, avanzar hacia la matrícula. Las pruebas deben realizarse únicamente dentro de las fechas asignadas para cada grupo de inscritos. "Presentar las pruebas web es un paso fundamental para continuar en el proceso de selección. Invitamos a todos los aspirantes a estar atentos a las fechas que les corresponden y realizar esta etapa desde un computador, con una conexión estable a internet", indicó Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del Sena.



¿Cuándo se presentan las pruebas del Sena?

La fecha para realizar la evaluación depende del día en el que cada persona efectuó su inscripción en la convocatoria. El cronograma quedó definido de la siguiente manera:



Inscripciones realizadas entre el 21 y el 24 de julio: las pruebas se presentan los días 28 y 29 de julio de 2026.

las pruebas se presentan los días 28 y 29 de julio de 2026. Inscripciones realizadas el 25 y 26 de julio: las pruebas estarán disponibles los días 30 y 31 de julio de 2026.

El Sena recordó que las evaluaciones solo podrán realizarse durante las fechas asignadas, por lo que recomendó no dejar el proceso para el último momento. Además, los días 30 y 31 de julio también estarán habilitados los canales para la radicación de quejas y reclamos, dirigidos a quienes presenten inconvenientes durante esta etapa del proceso de selección.



Paso a paso para presentar las pruebas del Sena

Los aspirantes deberán ingresar a la plataforma oficial de la convocatoria y seguir el procedimiento indicado por la entidad. Estos son los pasos:



Ingrese al portal betowa.sena.edu.co. Seleccione la opción "Presentar pruebas". Inicie sesión con el usuario y la contraseña creados durante la inscripción. Verifique que la evaluación se encuentre habilitada. Presente la prueba y finalice el proceso antes del cierre de la fecha correspondiente.

La entidad recomendó utilizar un computador con conexión estable a internet para evitar interrupciones durante la evaluación y revisar previamente que los datos de acceso sean correctos. También sugirió ingresar con tiempo suficiente antes del cierre del sistema, con el fin de solucionar cualquier inconveniente técnico que pueda presentarse.



¿Qué evalúan las pruebas del Sena?

Las pruebas web hacen parte del proceso de selección utilizado por el Sena para asignar los cupos disponibles en cada programa de formación. Aunque el contenido puede variar dependiendo del programa al que se postuló cada aspirante, la evaluación busca identificar competencias y habilidades que permitan establecer el orden de selección de los candidatos. Eso sí, tenga en cuenta que la presentación de esta prueba no representa el ingreso automático a la institución. Los resultados obtenidos se incorporan al proceso de admisión y posteriormente el Sena publica el listado de personas que continúan hacia la etapa de matrícula.

Por ello, la entidad recordó que es importante consultar de manera permanente el estado de la inscripción y atender cada una de las fechas definidas en el cronograma oficial. Una vez finalice la aplicación de las pruebas web, el Sena continuará con las siguientes fases del proceso. El calendario previsto establece que:



10 de agosto de 2026: publicación de resultados para los aspirantes.

publicación de resultados para los aspirantes. Del 9 al 18 de septiembre: proceso de formalización de matrícula para quienes sean admitidos.

proceso de formalización de matrícula para quienes sean admitidos. 21 de septiembre de 2026: inicio de la formación virtual.

Los resultados deberán consultarse directamente en la plataforma donde se realizó la inscripción.



¿Quiénes pueden acceder a la formación virtual del Sena?

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en cursar programas técnicos y tecnólogos bajo modalidad virtual, lo que permite desarrollar el proceso de aprendizaje desde cualquier lugar con acceso a internet. El Sena señaló que pueden participar:



Colombianos residentes en cualquier región del país.

Colombianos que viven en el exterior.

Ciudadanos extranjeros con situación migratoria regularizada.

Esta modalidad busca facilitar el acceso a la formación sin necesidad de asistir de manera presencial a un centro de aprendizaje, permitiendo que los estudiantes desarrollen sus actividades académicas de forma remota. No obstante, el ingreso dependerá del cumplimiento de todas las etapas establecidas por la entidad, entre ellas la inscripción, la presentación de las pruebas de selección, la consulta de resultados y la formalización de la matrícula dentro de las fechas señaladas.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co