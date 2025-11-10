Top 10 universidades en Colombia donde egresados tienen más oportunidades laborales, según ranking

El más reciente ranking de Quacquarelli Symonds (QS) América Latina & Caribe 2026 presentó los resultados del indicador de reputación entre empleadores, una de las variables que mide la empleabilidad de los graduados de educación superior en la región. En esta edición, Colombia figura entre los países con mayor número de universidades reconocidas por su capacidad para formar profesionales valorados por las empresas.

De acuerdo con el estudio, ocho universidades colombianas se ubicaron dentro del top 50 latinoamericano en reputación del empleador. Además, tres instituciones del país alcanzaron posiciones dentro de las diez primeras, destacando así a Colombia como uno de los sistemas universitarios con mejor percepción laboral en América Latina.



Colombia en el top de empleabilidad de universidades en Latinoamérica

Según QS, el indicador de reputación del empleador evalúa la opinión de compañías nacionales e internacionales sobre la calidad de los egresados, sus habilidades técnicas y su adaptación a los entornos laborales actuales. Para este componente, la firma aplica encuestas a más de 100.000 empleadores de diversos sectores en todo el mundo.



En la edición 2026, la Universidad de los Andes encabezó la lista nacional con una calificación perfecta de 100 puntos, lo que la sitúa como la institución colombiana con los graduados más buscados por las empresas. En el ámbito regional, ocupa el quinto lugar entre todas las universidades latinoamericanas.



En segundo lugar está la Universidad Nacional de Colombia, también con un puntaje de 100, seguida por la Pontificia Universidad Javeriana, que alcanza 99,6. Estas tres instituciones representan a Colombia en el top 10 latinoamericano y confirman la confianza que los empleadores depositan en sus graduados.



Porcentaje de empleabilidad en universidades de Colombia

Universidad de los Andes (Bogotá) – 100 puntos Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) – 100 puntos Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) – 99,6 puntos Universidad de La Sabana (Bogotá) – 92,8 puntos Universidad Externado de Colombia (Bogotá) – 92,8 puntos Universidad del Rosario (Bogotá) – 91,5 puntos Universidad EAFIT (Medellín) – 88,7 puntos Universidad de Antioquia (Medellín) – 82,8 puntos Universidad Industrial de Santander – UIS (Bucaramanga) – 72,8 puntos Universidad del Norte (Barranquilla) – 66,6 puntos Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) – 59,7 puntos Universidad del Valle (Cali) – 52,9 puntos Universidad ICESI (Cali) – 39,5 puntos Universidad de Medellín (Medellín) – 23,9 puntos Universidad de la Costa (Barranquilla) – N/A Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá) – 22,1 puntos Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá) – 31,3 puntos Universidad EIA (Envigado) – 29,4 puntos Universidad Tecnológica de Pereira (Pereira) – 27,2 puntos Universidad de La Salle (Bogotá) – 27,3 puntos Universidad del Atlántico (Barranquilla) – 12,3 puntos Universidad de Cartagena (Cartagena) – 19,2 puntos Universidad de Córdoba (Montería) – 19,9 puntos Universidad del Cauca (Popayán) – 14,0 puntos Universidad de San Buenaventura (Bogotá) – 9,7 puntos

¿Cómo mide el QS la empleabilidad en universidades?

El ranking de QS utiliza una metodología que agrupa sus indicadores bajo seis grandes ejes o "lentes": reputación académica, citaciones por documento, producción por profesor, presencia internacional, compromiso global y empleabilidad. Dentro de este último se incluyen dos indicadores clave:



Reputación del empleador (15 % de la calificación total): mide la percepción que tienen las empresas sobre los egresados de cada institución.

mide la percepción que tienen las empresas sobre los egresados de cada institución. Resultados de empleo (5 %): evalúa la capacidad de las universidades para insertar a sus graduados en el mercado laboral, la trayectoria de sus exalumnos y los vínculos con el sector productivo.

En conjunto, estos dos factores representan el 20% del puntaje final que determina la posición de cada universidad en el listado regional.



Los Andes, Nacional y Javeriana entre las mejores universidades de Latinoamérica

Colombia logró mantener un alto nivel de representación con 67 universidades clasificadas, lo que lo ubica en el segundo lugar a nivel regional en cantidad de instituciones, igualado con México y solo por debajo de Brasil, que cuenta con 130. No obstante, los resultados muestran que una parte considerable de las universidades colombianas experimentó un retroceso: el 38% de ellas descendió posiciones, un 8% subió y el 54% restante permaneció estable.



Universidad de los Andes Universidad Nacional de Colombia Pontificia Universidad Javeriana Universidad de Antioquia Universidad del Rosario Universidad de La Sabana EAFIT Universidad del Norte Universidad del Valle Universidad Externado de Colombia Pontificia Universidad Bolivariana Universidad Industrial de Santander (UIS)

Entre los movimientos positivos de este año se destacan dos instituciones: la Universidad de La Sabana, que pasó del puesto 36 al 34, y la Pontificia Universidad Bolivariana, que subió del 84 al 80. En un listado dominado por la estabilidad y las caídas, estos ascensos reflejan estrategias que parecen estar dando resultados en materia de internacionalización, producción investigativa o fortalecimiento institucional. Otro avance importante lo protagonizó la Universidad de Medellín, que pasó del puesto 148 al 140.



¿Cuáles son las mejores universidades de Latinoamérica, según ranking QS?

A nivel regional, la clasificación no presentó grandes sorpresas en los primeros lugares. La Pontificia Universidad Católica de Chile regresó al primer lugar después de tres años, desplazando a la USP, que quedó en la segunda posición. La Unicamp completa el podio. Brasil mantiene una fuerte presencia, con cuatro universidades en el top 10 y doce en el top 50, además de liderar en indicadores de investigación como producción de artículos y redes internacionales de colaboración.

Chile, en contraste, aunque tiene menos instituciones clasificadas, presenta la mayor concentración proporcional de universidades de alto nivel. México también logra un desempeño notable, con el Tecnológico de Monterrey en el cuarto lugar y la UNAM en el noveno, consolidando su reputación en el ámbito académico y laboral. Argentina, por su parte, conserva a la Universidad de Buenos Aires en el décimo puesto, destacando por su alta reputación pese a las dificultades financieras que enfrenta su sistema universitario. Dando como resultado el siguiente ranking:



Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Chile

Universidade de São Paulo, Brasil

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil

Tecnológico de Monterrey, México

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Brasil

Universidad de Chile, Chile

Universidad de los Andes, Colombia

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México

Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina

