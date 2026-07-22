¿Ya consultó su citación para la Prueba Saber 11 del Icfes de este domingo? Así puede hacerlo

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ya habilitó la consulta de las citaciones para la prueba Saber 11, examen del Estado que será aplicado el domingo 26 de julio de 2026 por estudiantes de grado 11 de instituciones educativas públicas y privadas de Bogotá y del resto del país. La citación es el documento oficial que contiene los datos necesarios para la presentación del examen, pues allí se especifica el sitio donde cada estudiante deberá asistir, la fecha, la hora de ingreso y demás información relacionada con la aplicación de la prueba. Por esta razón, las autoridades educativas recomiendan revisar el documento con suficiente anticipación y verificar que todos los datos sean correctos.

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El examen Saber 11 es un instrumento de evaluación estandarizada que permite medir la calidad de la educación formal recibida por los estudiantes que culminan la educación media en Colombia. La prueba está compuesta por cinco áreas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés y cada sección evalúa competencias y habilidades específicas, con el fin de proporcionar un diagnóstico amplio y detallado del desempeño académico del estudiante.



¿Cómo consultar la citación para las pruebas del Icfes?

Para saber dónde debe presentar las pruebas, es necesario seguir estos pasos:

Ingrese al sitio web oficial del Icfes: www.icfes.gov.co

Ubique la sección "Citaciones" , opción que está disponible en la página principal durante el periodo de aplicación.

, opción que está disponible en la página principal durante el periodo de aplicación. Seleccione el tipo de prueba: Saber 11, Pre Saber o Validación del Bachillerato.

Ingrese los datos personales a la página de Prisma del Icfes con su número de documento y tipo de identificación.

En el aplicativo, puede consultar el lugar, hora y salón asignado. La citación incluye dirección exacta, jornada (mañana y tarde), y recomendaciones específicas.

¿Qué debe llevar el estudiante el día de la prueba?

El Icfes estableció una serie de elementos que los participantes deberán portar durante la jornada de evaluación. Entre ellos se encuentran:



Documento de identidad original.

Lápiz negro No. 2.

Borrador.

Tajalápiz.

Estos implementos serán necesarios para responder el examen y facilitar el diligenciamiento de la hoja de respuestas. Además, todos los asistentes deberán presentar un documento de identificación válido en formato original. Dependiendo de cada caso, podrán presentar:



Cédula de ciudadanía.

Tarjeta de identidad.

Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.

Permiso por Protección Temporal acompañado del documento de identidad del país de origen, cuando corresponda.

En caso de utilizar documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional, estos deberán mostrarse directamente desde la aplicación oficial. No serán aceptadas fotografías del documento almacenadas en el celular ni impresiones en papel.



¿Por qué son importantes las pruebas Saber 11 del Icfes?

Las pruebas Saber 11, aplicadas anualmente desde 1968, se convirtieron en 1980 en un requisito obligatorio para obtener el título de bachiller en Colombia. Su objetivo principal es evaluar la calidad de la educación media y medir el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes. Además de ser un requisito académico, los resultados de estas pruebas tienen implicaciones significativas en el acceso a la educación superior. Estas son las recomendaciones del Icfes para garantizar una consulta segura y efectiva:



Evitar el uso de enlaces no oficiales. Los resultados solo deben consultarse a través de la página institucional del Icfes.

No compartir información personal en redes sociales o sitios no verificados.

Realizar la consulta en horarios de baja demanda, para evitar congestiones en la plataforma.

Utilizar navegadores actualizados, preferiblemente en modo privado, para evitar errores de carga.

Guardar el reporte en formato digital, y realizar una copia de seguridad.

En caso de presentar inconvenientes durante el proceso de consulta, el Icfes ha habilitado la herramienta Ágil Icfes, que permite acceder a atención personalizada. También está disponible la línea de atención al ciudadano, donde se pueden resolver inquietudes relacionadas con los resultados.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co