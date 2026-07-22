Billboard revela primera lista para Latin Music Week 2026: Jessi Uribe, Ryan Castro, Greeicy y más

Billboard confirmó los primeros artistas que harán parte de la Billboard Latin Music Week 2026, que se realizará del 19 al 22 de octubre en el Faena Forum de Miami Beach, Florida. En su edición número 37, el encuentro volverá a reunir a figuras de la música latina, ejecutivos, productores, compositores y líderes de la industria en una programación que incluye conversaciones exclusivas, paneles, talleres, showcases y actividades para los asistentes.

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Entre los primeros artistas confirmados se encuentran Pitbull, Greeicy, Jay Wheeler, Jessi Uribe, Kany García, Lola Índigo, Paola Jara, RaiNao, Rawayana, Ryan Castro, Trueno y Zhamira. La organización informó que en las próximas semanas anunciará una segunda ronda de invitados.

En el componente de industria también fueron confirmados Tommy Mottola, uno de los ejecutivos más influyentes de la industria musical; Nat Pastor y Víctor González, además de otros líderes del sector que serán anunciados próximamente.



La edición de este año tendrá como eje “Consolidación Global”, un concepto con el que Billboard busca destacar el crecimiento internacional de la música en español, su expansión en nuevos mercados y el papel que desempeñan los artistas y ejecutivos latinos en la industria del entretenimiento.



“La música latina es una potencia global, escuchada más que nunca en todo el mundo, y eso es gracias a sus extraordinarios artistas y ejecutivos. Billboard ha sido parte de este recorrido y nos enorgullece traer nuevamente a los principales talentos a Billboard Latin Music Week en Miami, donde la industria se reúne para celebrar sus logros y ayudar a definir su futuro”, afirmó Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard.

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Leila Cobo, periodista nacida en Cali, es considerada una de las principales autoridades de la música latina a nivel mundial. Actualmente se desempeña como codirectora de contenido de Billboard, donde supervisa las operaciones editoriales de la marca en inglés y español, además del cubrimiento especializado de la industria de la música latina.

Cobo fue una de las primeras periodistas en Estados Unidos en cubrir de manera permanente la música latina y, desde Billboard, ha liderado el crecimiento editorial de la publicación en este segmento, impulsando entrevistas, contenidos digitales, podcasts y la organización anual de Billboard Latin Music Week, considerada la reunión más influyente de la industria musical latina.

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Por su parte, Mike Van, CEO de Billboard, destacó la trayectoria del evento y su impacto dentro de la industria musical.

“Durante más de tres décadas, Billboard Latin Music Week se ha consolidado como la celebración global por excelencia de la música latina. Nos enorgullece recibir al talento que formará parte de esta edición mientras continuamos generando conversaciones que inspiran y ayudan a impulsar el futuro de la industria”.

Considerada la reunión más importante e influyente de la industria de la música latina, Billboard Latin Music Week reúne cada año a artistas, compositores, productores, representantes de sellos discográficos, plataformas digitales, promotores y ejecutivos para discutir las principales tendencias del mercado, presentar nuevos proyectos y fortalecer alianzas dentro del sector.

La edición de 2025 agotó la totalidad de sus entradas y contó con la participación de Anuel AA, Carín León, Carlos Vives, Daddy Yankee, Danny Ocean, DJ Khaled, Gloria y Emilio Estefan, Emilia, Ivy Queen, Kali Uchis, Laura Pausini, Myke Towers, Ozuna, Tokischa, Xavi y Oscar Maydon, entre otros artistas. La Billboard Latin Music Week 2026 concluirá el 22 de octubre con la ceremonia de los Billboard Latin Music Awards, que se celebrará en Miami, reuniendo a algunos de los principales exponentes de la música latina del momento.

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MARLON GUTIÉRREZ

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