¿Cómo sería el "Plan Patriota 2.0"? Claves de la estrategia de seguridad entre EE. UU. y Colombia

En un giro significativo para la política de defensa de Colombia, el próximo gobierno ha comenzado a sentar las bases de lo que será el Plan Patriota 2.0. Esta estrategia de seguridad surge tras encuentros clave en Washington entre el ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Eduardo Mora, y el subsecretario adjunto de defensa de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Joseph Humire. Según Humire, bajo el liderazgo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, se busca llevar la alianza histórica entre ambas naciones a "nuevos niveles".

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Uno de los pilares fundamentales de este plan es la integración de Colombia en una coalición internacional contra los carteles del narcotráfico, que actualmente agrupa a 19 países del hemisferio. El general (r) Jorge Eduardo Mora ha enfatizado el compromiso de "recuperar, modernizar y fortalecer las capacidades estratégicas" que se han deteriorado en años recientes. Esto incluye de manera prioritaria el mantenimiento de la flota de helicópteros Black Hawk, programas de protección contra drones y el establecimiento de un centro regional de entrenamiento contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

Para el general (r) Guillermo León, presidente de Acore, el Plan Patriota 2.0 guarda similitudes conceptuales con el Plan Colombia (2000-2015), pero con un enfoque ajustado a la realidad actual. León señala que mientras el primer plan buscaba recuperar la iniciativa frente a las FARC, esta nueva versión se centra en desarticular las economías ilícitas derivadas de la minería ilegal y el tráfico de drogas, mediante el fortalecimiento de la inteligencia técnica y la movilidad aerotransportada. Además, León destaca la importancia de recobrar canales de coordinación como el Plan Zeus y los protocolos de interdicción aérea que se vieron afectados recientemente.



La estrategia también identifica zonas geográficas críticas para la intervención militar y policial. León prioriza el suroccidente del país (Cauca, Nariño y Putumayo), el noreste antioqueño, el sur de Bolívar, la región del Catatumbo y los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá. Según el presidente de Acore, la seguridad debe ir acompañada de un control efectivo de fronteras e inteligencia financiera para ser exitosa.



Desde la perspectiva diplomática, el exembajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, califica este giro como algo "muy positivo", señalando que Colombia requiere ayuda urgente debido a una degradación en su inteligencia y liderazgo militar en los últimos años. Whitaker subraya que, aunque la administración Trump muestra un respaldo total al nuevo gobierno colombiano, la soberanía nacional no está en riesgo. "Dada la calidad de las fuerzas armadas y policiales de Colombia, la presencia de tropas de Estados Unidos no es necesaria; lo que necesitan es la ayuda técnica y financiera", afirmó el exembajador.

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Un nuevo elemento del Plan Patriota 2.0 es el enfoque en frenar amenazas extrahemisféricas, mencionando específicamente la influencia de países como Rusia e Irán en la región, además de fortalecer la ciberdefensa. Whitaker, aunque reconoce estas preocupaciones, insiste en que la prioridad deben seguir siendo las amenazas internas como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias, que ya son lo suficientemente complejas.

Con la llegada del 7 de agosto, se espera que los detalles técnicos de esta cooperación internacional se cristalicen, marcando el inicio de una etapa que busca reactivar canales de investigación criminal con organismos como Europol y Ameripol para enfrentar el delito transnacional. El Plan Patriota 2.0 se perfila así como el eje central de la nueva política de defensa nacional.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.