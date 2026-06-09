No solo el de la UNGRD: senador Wadith Manzur fue mencionado en otro caso de corrupción reciente

En medio de la recta final de la contienda presidencial, que concentra todo el interés del país, un expediente judicial ha pasado relativamente de agache. Se trata del presunto direccionamiento de 101 contratos por medio billón de pesos de recursos del sistema de regalías en proyectos en La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, Córdoba, Santander, Arauca, Caldas y Casanare.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Un zarpazo a los recursos públicos que se habría ejecutado a través de la Asociación regional de municipios del Caribe (Aremca), una especie de contratadero, muy bien conectado con poderosos clanes políticos, cuyos hilos movía a la sombra este hombre: Gustavo Bolaño Pastrana. Junto a él, ocho personas más de la cúpula de Aremca fueron detenidas.

Durante las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los nueve procesados por el caso Aremca, la Fiscalía ha sacado a relucir en varias ocasiones el nombre de un poderoso senador conservador: Wadith Manzur, acusado y detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de la UNGRD.



De acuerdo con el fiscal Andrés Felipe Vásquez, Aremca era una especie de fortin electoral de Manzur, quien en marzo pasado sacó casi 135 mil votos para el Senado. De hecho, María Guadalupe Ortiz, una extrabajadora de esa asociación de municipios que coordinaba los proyectos, rindió varios interrogatorios y entregó pruebas claves para la justicia. Pero, además, con nombre propio, señaló que Gustavo Bolaño apoyó a Manzur políticamente.



"Sé que apoyaba a candidatos, como en estas elecciones a Wadith Manzur. Cuando él (Gustavo Bolaños) apoyaba, apoyaba todo Aremca, esto quiere decir que cada uno de los de Aremca apoyaba a Wadith Manzur. Yo tenía a algunos funcionarios de Aremca en whatsapp y veía que ellos apoyaban a Wadith Manzur, mismo candidato que (Gustavo Bolaños) llevó a ciénaga de oro varias ocasiones".

Publicidad

El propio fiscal detalló en las audiencias concentradas cómo Gustavo Bolaño le hizo campaña a Manzur en las pasadas elecciones al Congreso.

No es todo. La Fiscalía tiene interceptaciones telefónicas en las que se menciona al poderoso senador conservador y su aparente influencia en la UNGRD, justamente el expediente que lo llevó a prisión. Luis Soto Caraballo, encargado de la supervisión de millonarios contratos de Aremca y también capturado por este caso, dio pistas muy claras sobre Manzur. En una charla con su pareja sentimental, el 24 de febrer pasado, le confesó que sabía que la justicia le respiraba en la nuca, que estaba muy temeroso y que le había pedido a su jefe Gustavo Bolaño que lo cambiara de trabajo para protegerlo:

Publicidad

"Preocúpate por la otra gente, pero sinceramente yo estoy cagado, le dije así (a Gustavo Bolaños). Y te agradezco, marica, que si está entre tus posibilidades, ubícame en otro lado, yo le dije, ubícame en otro lado, tú puedes ubicarme en otro lado".

Mujer: "¿Cómo hace que te ubique en otro lado?".

Luis Soto: "O sea, que me dé otro trabajo, o que me meta en una gobernación, en algún... Algo, bebé. Tantos programas, en la unidad de riesgo, que es de Wadith, algo, algo".

El fiscal Vásquez explicó así esa referencia que hizo el extrabajador de Aremca: "Ahí está diciendo que lo cambie de ubicación. Se refiere que Gustavo le puede dar otro, otro cargo y dice que la Unidad de Gestión del Riesgo es de Wadith. Wadith, recuerde su señoría, es senador de la República, está ahorita privado de la libertad precisamente por su relación con contratos en la UNGRD".

Publicidad

En esa misma conversación interceptada, el procesado Soto Caraballo le narra a su pareja que sabe que Gustavo Bolaño es millonario, pero que no tiene la plata a su nombre. Y al final de esa charla, Soto Caraballo le dice que se va a reunir con los contratistas de las obras de Arauca que está supervisando. Aunque para referirse a ellos utiliza una particular expresión: "Pues sí, mañana me voy a reunir con estos bandidos de Arauca".

"Los bandidos de Arauca, según Soto Caraballo, son los contratistas, los que están ejecutando los 3 proyectos y esta persona Soto Caraballo va a mencionar que es la persona destacada por Gustavo Bolaños para representar a Aremca con los bandidos de Arauca, es decir, los contratistas. Particular adjetivo con el cual se refiere a los contratistas (...) reconoce el señor Soto Caraballo ser el enlace que tiene con los poderosos contratistas de Arauca. Hay un fragmento donde refería que estos contratistas de arauca, pues reciben más de 200.000 millones de pesos", afirmó el fiscal.

Publicidad

Todos los procesados en este caso se han declarado inocentes. Pero la señalada cabeza de la organización, Gustavo Bolaño, está pidiendo pista para negociar una colaboración con la justicia. La información que dice tener involucraría a poderosos políticos que se habrían lucrado de los negocios de Aremca. No obstante, la Fiscalía señaló que solo escuchará lo que tiene por decir cuando la justicia defina si envía a prisión o no a los nueve involucrados en el expediente, lo cual deberá ocurrir en los próximos días.

Mientras el caso avanza, lo cierto es que la fiscalía puso la lupa sobre el detenido senador Wadith Manzur.

UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL